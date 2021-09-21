Политолог Екатерина Шульман расскажет о технооптимизме и технопессимизме

На одной из дискуссий в Политехническом музее в Москве экспертам из разных сфер задавали вопросы, касающиеся тех или иных технологических новшеств. Среди отвечавших была и Екатерина Михайловна. Например, на вопрос «скачали бы вы приложение, которое сообщит, если вы контактировали с зараженным ковидом» ответила: не скачала бы. «Зачем эти сведения? Они только повышают вероятность развития тревожных расстройств». На вопрос «Вы вызвали такси, и приехало беспилотное. Сядете?» — ответила «да». И то, что беспилотные авто лишат работы таксистов — не смущает: появятся новые занятия и новая работа, хотя переучиваться для конкретного человека в возрасте весьма дискомфортно. А пандемийное время Шульман не считает каким-то революционным: пандемия просто «принудительно масштабировала явления и практики, которые были и раньше» — дистанционную работу, онлайн-обучение, доставку. В викторианскую эпоху перемен было побольше: перемещения гигантских масс из сельской местности в города, бурная индустриализация и т.д.

