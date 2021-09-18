Актрисы-космонавтки прибыли на Байконур «примерить» корабль

«Сегодня с экипажами будут проведены инструктажи по работе на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19», а также по проверке средств связи во время его примерки. После чего космонавты подготовят личные вещи для укладки на борт «Союза», — заявили в Роскосмосе. — В течение предстоящих двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит выполнить насыщенную программу тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования».

Основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-19», куда входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко, оператор Алексей Дудин и актрисы Юлия Пересильд и Алена Мордовина, прибыли на космодром Байконур.

19 сентября экипаж проведет первую «примерку» «Союза МС-19». Они отработают механизм действий на местах, ознакомятся с бортовой документацией и выполнят ряд тестов бортовых систем. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем запланирован на 5 октября.

Ранее «Фонтанка» писала, что экипаж корабля «Союз МС-19» успешно сдал итоговые экзамены и теперь готов отправиться на МКС.

Актриса, режиссер и профессиональный космонавт — такой экипаж отправится 5 октября на орбиту Земли. Там они проведут 9 дней, снимая художественный фильм под рабочим названием «Вызов». Пересильд сыграет врача, которую доставляют на космическую станцию, чтобы сделать срочную операцию космонавту (его сыграет реальный космонавт, который сейчас работает на МКС). Кадры из космоса займут небольшую часть фильма, основная история будет происходить на Земле. Это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

После заявление Роскосмоса о сьемках фильма с поста исполнительного директора по пилотируемым программам был снят Сергей Крикалёв. В госкорпорации это объяснили кадровыми перестановками. Сам Крикалёв, последний человек из руководства Роскосмоса, который бывал за пределами Земли, убежден, что его увольнение связано с критикой кинозатеи.