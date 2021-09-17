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Оскар Айзек и Уиллем Дефо станут картежниками

В четверг, 23 сентября, в прокат выходит «Холодный расчет» — мрачная драма с криминальным уклоном о жестоком мире покера. Снял ее Пол Шредер, живой классик американского кино, написавший в свое время сценарии «Таксиста» и «Бешеного быка», а потом снявший «Людей-кошек» и «Утешение незнакомцев».

Фото: vlgfilm.ru/
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Главный герой фильма в исполнении Оскара Айзека — опытный карточный игрок и бывший военный, который давно уже стал настоящим мастером покера. Однако у него есть тайна и давний враг (эту роль играет Уиллем Дефо), которому персонаж давно уже мечтает отомстить, и вот наконец ему предоставляется такая возможность.

Шредер — признанный мастер, он умеет лучше прочих создавать на экране атмосферу и сочинять эффектные, тягучие триллеры. Примерно такого формата стоит ожидать и от «Расчета».

18+

Иван Чувиляев

Фото: vlgfilm.ru/

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