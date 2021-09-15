«Новые люди» могут обновить Госдуму

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«Новые люди» неожиданно подвинули в рейтинге старые парламентские объединения, которые уже 20 лет ничего не меняют в стране. У других малых партий почти нет шансов пройти в Думу. Голоса за них отдадут победителям.

Партия «Новые люди» основана всего полтора года назад, но уже в шаге от того, чтобы потеснить думских старожилов. В чем их феномен и почему их выбирают?

Кто такие «Новые люди»?

Партия появилась 1 марта 2020 года. В первый же год она набрала на выборах в Томскую городскую думу 15%. «Новые люди» успешно прошли в региональные парламенты Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областей.



Сейчас у партии более 500 представительств по всей России. Поддержка особенно высока в регионах, где уже работают депутаты Новых людей.

С чем «Новые люди» идут в Госдуму?

Партия представила свою программу в конце августа. Исследовательский центр «Особое мнение» поставил программу «Новых людей» на второе место среди всех политических партий по содержательности. Эксперты оценили количество охваченных тем, отсутствие популизма, обоснование и реальность предлагаемых изменений, стройную логику и отсутствие внутренних противоречий.

Первые законопроекты, которые «Новые люди» готовы внести Госдуму:

• перераспределить бюджет в пользу регионов

• вернуть прямые выборы мэров и губернаторов

• провести экономический маневр, который сократит налоги и увеличит зарплаты

• ликвидировать Рособрнадзор

• назначить учителям единый оклад в 75 тысяч рублей

• обеспечить доступность частной медицины по системе ОМС

• ввести выборность судей, прокуроров, начальников региональных УМВД

• расширить участие присяжных заседателей в судах



• запретить принудительную вакцинацию

• снизить цены на услуги ЖКХ на 25% с помощью энергосберегающих технологий.

Кто поддерживает «Новых людей»?

Сотни тысяч сторонников активистов по всей стране, тысячи кандидатов в депутаты в областные и городские парламенты. Сообщества экологов, автомобилистов, учителей, спортсменов и людей с ограниченными возможностями здоровья. О поддержке «Новых людей» заявляют и известные личности.

Например, телеведущая Елена Летучая вместе с представителями партии «Новые люди» оценила состояние фасадов в центре Петербурга и в Пушкинском районе. В разговоре с архитекторами Никитой Явейном и Михаилом Мамошиным, а также с предпринимателями и меценатами Сергеем Гутцайтом и Дмитрием Павловым выяснилось, что денег на капитальный ремонт в Петербурге катастрофически не хватает. «Новые люди» предлагают решить эту проблему с помощью перераспределения налогов: оставлять 75% из них в регионе. Для спасения исторического Петербурга региональное отделение партии также предлагает ввести туристический сбор.



«Петербург реставрируется, но не в тех объемах, в которых хотелось бы. Спасением исторических зданий не должно заниматься исключительно государство. Необходимо привлекать и частных инвесторов. Но для них нужно создавать благоприятные условия. Не хватает соответствующих решений на законодательном уровне. И, конечно, многое зависит от настроений и климата в обществе. Нужно всячески поддерживать тех, кто решается взять на себя спасение исторических памятников, мотивировать их», - отметила Елена Летучая.

Телеведущая Юлия Барановская узнала о партии «Новые люди» по их делам. Услышала историю, как в Калужской области депутат от «Новых людей» помог врачу получить квартиру. Потом Юлия познакомилась на съезде «Новых людей» с мамой особенного ребенка, которая идёт от партии в Госдуму. Телеведущая приехала к ней в Воронеж на презентацию линии одежды для особенных детей. Средства от продажи одежды направят на покупку современных протезов и лекарств нуждающимся.

«Я не могу без слёз смотреть на то, как живут семьи с детьми-инвалидами. Как они выбивают у государства каждую копейку, чтобы выжить. «Новые люди» - единственные, кто приходит на помощь в таких ситуациях. Сегодня это единственная партия, которая говорит о развитии страны. Мне не всё равно, в какой стране будут расти мои дети», - говорит телеведущая.

