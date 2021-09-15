«Новые люди» могут обновить Госдуму

«Новые люди» неожиданно подвинули в рейтинге старые парламентские объединения, которые уже 20 лет ничего не меняют в стране. У других малых партий почти нет шансов пройти в Думу. Голоса за них отдадут победителям.
Партия «Новые люди» основана всего полтора года назад, но уже в шаге от того, чтобы потеснить думских старожилов. В чем их феномен и почему их выбирают?
Кто такие «Новые люди»?
Партия появилась 1 марта 2020 года. В первый же год она набрала на выборах в Томскую городскую думу 15%. «Новые люди» успешно прошли в региональные парламенты Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областей.
Сейчас у партии более 500 представительств по всей России. Поддержка особенно высока в регионах, где уже работают депутаты Новых людей.
С чем «Новые люди» идут в Госдуму?
Партия представила свою программу в конце августа. Исследовательский центр «Особое мнение» поставил программу «Новых людей» на второе место среди всех политических партий по содержательности. Эксперты оценили количество охваченных тем, отсутствие популизма, обоснование и реальность предлагаемых изменений, стройную логику и отсутствие внутренних противоречий.
Первые законопроекты, которые «Новые люди» готовы внести Госдуму:
• перераспределить бюджет в пользу регионов
• вернуть прямые выборы мэров и губернаторов
• провести экономический маневр, который сократит налоги и увеличит зарплаты
• ликвидировать Рособрнадзор
• назначить учителям единый оклад в 75 тысяч рублей
• обеспечить доступность частной медицины по системе ОМС
• ввести выборность судей, прокуроров, начальников региональных УМВД
• расширить участие присяжных заседателей в судах
• запретить принудительную вакцинацию
• снизить цены на услуги ЖКХ на 25% с помощью энергосберегающих технологий.
Кто поддерживает «Новых людей»?
Сотни тысяч сторонников активистов по всей стране, тысячи кандидатов в депутаты в областные и городские парламенты. Сообщества экологов, автомобилистов, учителей, спортсменов и людей с ограниченными возможностями здоровья. О поддержке «Новых людей» заявляют и известные личности.
Например, телеведущая Елена Летучая вместе с представителями партии «Новые люди» оценила состояние фасадов в центре Петербурга и в Пушкинском районе. В разговоре с архитекторами Никитой Явейном и Михаилом Мамошиным, а также с предпринимателями и меценатами Сергеем Гутцайтом и Дмитрием Павловым выяснилось, что денег на капитальный ремонт в Петербурге катастрофически не хватает. «Новые люди» предлагают решить эту проблему с помощью перераспределения налогов: оставлять 75% из них в регионе. Для спасения исторического Петербурга региональное отделение партии также предлагает ввести туристический сбор.
«Петербург реставрируется, но не в тех объемах, в которых хотелось бы. Спасением исторических зданий не должно заниматься исключительно государство. Необходимо привлекать и частных инвесторов. Но для них нужно создавать благоприятные условия. Не хватает соответствующих решений на законодательном уровне. И, конечно, многое зависит от настроений и климата в обществе. Нужно всячески поддерживать тех, кто решается взять на себя спасение исторических памятников, мотивировать их», - отметила Елена Летучая.
Телеведущая Юлия Барановская узнала о партии «Новые люди» по их делам. Услышала историю, как в Калужской области депутат от «Новых людей» помог врачу получить квартиру. Потом Юлия познакомилась на съезде «Новых людей» с мамой особенного ребенка, которая идёт от партии в Госдуму. Телеведущая приехала к ней в Воронеж на презентацию линии одежды для особенных детей. Средства от продажи одежды направят на покупку современных протезов и лекарств нуждающимся.
«Я не могу без слёз смотреть на то, как живут семьи с детьми-инвалидами. Как они выбивают у государства каждую копейку, чтобы выжить. «Новые люди» - единственные, кто приходит на помощь в таких ситуациях. Сегодня это единственная партия, которая говорит о развитии страны. Мне не всё равно, в какой стране будут расти мои дети», - говорит телеведущая.
Актёр Сергей Жигунов недоволен тем, что сейчас происходит с российской культурой. Он нашёл поддержку своих идей в партии «Новые люди». Теперь Жигунов - советник лидера партии Алексея Нечаева и занимается поддержкой творческих людей в регионах.
«Для «Новых людей» культура — это не только Большой театр и Мариинка, но и сельские дома культуры, местные консерватории, куда на концерты приходит не больше ста человек. Они предлагают развивать регионы, а это важно и для культурного развития страны. Я много езжу по стране, встречаюсь с жителями. Как и партия, считаю: нужно чаще спрашивать у людей, что им нужно, чего они хотят».
Изготовитель: Избирательное объединение Политическая Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ». Юридический адрес 119180, Москва г, Якиманка М. ул, дом 22, строение 2, ИНН 9706005582,. Заказчик: Избирательное объединение Политической Партии «Новые люди». Тираж: 1, дата изготовления 15.09.2021. Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Политической Партии «Новые люди».