Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store

Теперь в салонах Mi Store можно подключить мобильную связь и сервисы экосистемы МТС, в том числе, подписку на ТВ, музыку, библиотеку или дополнительные облачные сервисы для хранения. Кроме того, в них можно протестировать и приобрести товары и сервисы для умного дома. В Mi Store представлен самый широкий ассортимент продукции Xiaomi в Санкт-Петербурге: телевизоры, самокаты, смартфоны, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары и устройства для умного дома.
«Бренд Xiaomi хорошо известен петербуржцам качественной электроникой и умными устройствами. Благодаря сотрудничеству МТС и Mi Store жители нашего города смогут приобретать смартфоны и целую линейку других современных гаджетов и одновременно оформлять для них соответствующие цифровые услуги и сервисы», — отмечает директор по продажам на розничном рынке МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Константин Окунев.
«Сотрудничество с МТС очень важный шаг для нашего развития. Покупатели продукции Xiaomi, новые и постоянные, оценят возможность не только приобрести новый смартфон или другое устройство, но и подключиться к связи с дополнительными сервисами МТС в наших магазинах Mi Store» — комментирует Николай Тюрин, генеральный директор ООО «Смарт Оранж», под управлением которого находится сеть авторизованных салонов Mi Store.
Адреса магазинов, участвующих в программе:
— Владимирский пр., 7
— пр. Энгельса, 154 ТРЦ «Гранд Каньон»
— Брантовская дор, 3, ТЦ «Охта Молл», магазин HitBuy
— Полюстровский пр., 84, ТРЦ «Европолис»
— Гражданский пр., 41а, ТЦ «Академический»
— пр. Космонавтов, 14, ТЦ «Радуга»
— Коломяжский пр., 17, ТЦ «Сити Молл»
— Петергофское шоссе, 51, ТЦ «Жемчужная Плаза»
— бульвар Новаторов, 11 ТЦ «Французский бульвар»
— ТЦ «Мега Парнас»
Подключиться к МТС в салонах Mi Store и HitBuy смогут жители 18 регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Новосибирской, Свердловской, Калининградской областей, Карелии, Татарстана и других.
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