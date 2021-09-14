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Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store

Продажи sim-карт МТС стартовали в салонах Mi Store в Санкт-Петербурге и еще 17 регионах России.

Фото: pixabay.com
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Теперь в салонах Mi Store можно подключить мобильную связь и сервисы экосистемы МТС, в том числе, подписку на ТВ, музыку, библиотеку или дополнительные облачные сервисы для хранения. Кроме того, в них можно протестировать и приобрести товары и сервисы для умного дома. В Mi Store представлен самый широкий ассортимент продукции Xiaomi в Санкт-Петербурге: телевизоры, самокаты, смартфоны, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары и устройства для умного дома.

«Бренд Xiaomi хорошо известен петербуржцам качественной электроникой и умными устройствами. Благодаря сотрудничеству МТС и Mi Store жители нашего города смогут приобретать смартфоны и целую линейку других современных гаджетов и одновременно оформлять для них соответствующие цифровые услуги и сервисы», — отмечает директор по продажам на розничном рынке МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Константин Окунев.

«Сотрудничество с МТС очень важный шаг для нашего развития. Покупатели продукции Xiaomi, новые и постоянные, оценят возможность не только приобрести новый смартфон или другое устройство, но и подключиться к связи с дополнительными сервисами МТС в наших магазинах Mi Store» — комментирует Николай Тюрин, генеральный директор ООО «Смарт Оранж», под управлением которого находится сеть авторизованных салонов Mi Store.

Адреса магазинов, участвующих в программе:

— Владимирский пр., 7

— пр. Энгельса, 154 ТРЦ «Гранд Каньон»

— Брантовская дор, 3, ТЦ «Охта Молл», магазин HitBuy

— Полюстровский пр., 84, ТРЦ «Европолис»

— Гражданский пр., 41а, ТЦ «Академический»

— пр. Космонавтов, 14, ТЦ «Радуга»

— Коломяжский пр., 17, ТЦ «Сити Молл»

— Петергофское шоссе, 51, ТЦ «Жемчужная Плаза»

— бульвар Новаторов, 11 ТЦ «Французский бульвар»

— ТЦ «Мега Парнас»

Подключиться к МТС в салонах Mi Store и HitBuy смогут жители 18 регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Новосибирской, Свердловской, Калининградской областей, Карелии, Татарстана и других.

Новости телекома

Фото: pixabay.com

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