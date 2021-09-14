Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store

Теперь в салонах Mi Store можно подключить мобильную связь и сервисы экосистемы МТС, в том числе, подписку на ТВ, музыку, библиотеку или дополнительные облачные сервисы для хранения. Кроме того, в них можно протестировать и приобрести товары и сервисы для умного дома. В Mi Store представлен самый широкий ассортимент продукции Xiaomi в Санкт-Петербурге: телевизоры, самокаты, смартфоны, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары и устройства для умного дома.



«Бренд Xiaomi хорошо известен петербуржцам качественной электроникой и умными устройствами. Благодаря сотрудничеству МТС и Mi Store жители нашего города смогут приобретать смартфоны и целую линейку других современных гаджетов и одновременно оформлять для них соответствующие цифровые услуги и сервисы», — отмечает директор по продажам на розничном рынке МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Константин Окунев.

