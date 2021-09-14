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В Петербурге пройдет уличный театральный квест для детей и подростков

15 сентября в рамках IV Международного Большого детского фестиваля в Петербурге стартует городской театральный квест для детей «Театральная доставка. БДФквест» (6+).

Фото: предоставлено организаторами
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На улицах городов-участников разместят плакаты с закодированным видеоизображением, которое считывается гаджетом (смартфоном или планшетом) при помощи программы распознавания QR-кода. После чего остается только зарегистрироваться на сайте и начать квест. Суть происходящего состоит в следующем: игроки смотрят видео, в котором герой спектакля, участвующего в программе БДФ, рассказывает историю и в финале дает задание. Выполняется оно в формате видео, а результат своих фантазий следует выложить в соцсети с конкретным хэштегом.

Юным участникам предложат два маршрута: для детей в возрасте 6 — 11 лет и для подростков 12 — 16 лет.

Завершится игра 25 октября, победителей объявят на церемонии закрытия фестиваля, которая пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге, в «Ленинград-центре», в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Дебют БДФквеста состоялся в прошлом году, и тогда в нем приняли участие жители 9 городов — в возрасте от 4 до 16 лет. В этом году количество городов выросло почти вдвое, а значит, и игроков тоже станет больше.

6+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено организаторами

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