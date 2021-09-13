В Петербурге впервые покажут знаменитое «Полнолуние» Пины Бауш

Филиппина (Пина) Бауш — одна из самых значимых и влиятельных хореографов второй половины ХХ века. Спектакль «Полнолуние» (2006), который она поставила незадолго до внезапного ухода из жизни, считается одним из самых красивых, остроумных и поэтичных в ее творчестве. 3D-фильм Вима Вендерса «Пина», подготовку к которому режиссер начинал вместе с Бауш, а съемки проводил уже в одиночку, сделал эту постановку невероятно популярной. Однако по-настоящему понять и оценить масштаб работы возможно лишь увидев «Полнолуние» воочию.

Главная тема постановки — сама жизнь, а вода станет основным выразительным средством. Как и в других работах Бауш, танец будет рождаться как будто прямо здесь и сейчас: из движений, жестов, шагов танцовщиков и танцовщиц. «Полнолуние» это еще и эмоциональный результат философских размышлений над сложностями жизни. И уже первые такты Memoires De Futur Рене Обри, одной из основных музыкальных тем постановки, настроят на соответствующий лад.



За время, прошедшее с момента премьеры, исполнительский состав претерпел закономерные изменения, и тем не менее на сцену Александринского театра выйдет ряд артистов, репетировавших с Пиной Бауш.



К гастролям Танцтеатра подготовлена лекционная программа. Театровед Ника Пархомовская прочитает на Новой сцене Александринского театра три лекции (16+): «Гендер у Пины Бауш» (14 сентября); «Трудное прошлое у Пины Бауш» (15 сентября), «Разнообразие у Пины Бауш» (17 сентября). Начало в 19:30.



Наталия Эфендиева

