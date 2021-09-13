FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

На Новой сцене Александринки научат воспринимать вибрации города

В некоторых исторических трудах описаны запахи старого Петербурга: лошадиный навоз, гарь от печей и прочее, свойственное когда-то любому городу. Но вот какой Петербург, причем современный, на ощупь — над этим особенно не задумываешься. Будем исправлять эту оплошность на многодневном семинаре. 16+

Фото: Wokandapix from Pixabay
ПоделитьсяПоделиться

80 % информации к нам поступает через органы зрения, даже слуху не так много перепадает, а тактильным ощущениям тем более. На вибрации мы обращаем снимание, только если они настолько сильны, что вредят здоровью, — тогда вызываем специальную службу, измеряющую эти вибрации на производстве, на транспорте и так далее. А между тем город состоит из разного рода неопасных вибраций, и есть люди, которые с закрытыми глазами могут определить, в каком месте Петербурга они оказались. Даже путешествие на троллейбусе с закрытыми глазами может стать полноценным приключением, уверяют исследователи лаборатории «Вибрации города» — режиссер Александр Копосов, художница Ася Копосова и инклюзивный театр «Дети тишины».

Программа Urban sense создана, чтобы исследовать городскую среду через разные каналы восприятия. На сей раз положимся на свои тактильные ощущения — с помощью в том числе актерских тренингов. Приглашают примкнуть к изучению города с очень незаурядной стороны всех, кого занимают проблемы урбанистики.

Встречаемся на Новой сцене (наб. Фонтанки, 49 А) с 27 сентября по 12 октября (действует единый билет на все встречи). Расписание на сайте Александринского театра. Начало в 19:00.

Александра Шеромова

Фото: Wokandapix from Pixabay

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Полностью уверен, что это - Прекрасно но.., ни один уважающий себя Маг - туда не прийдёт! ) Не потому, что это - плохо а, лишь потому, что это.. - дико! Даже для Мага и Шамана! Очень уже огромна эта.. Дистанция.. на Человека от Достоевского, я бы уже не поставил бы и.. капли своего Сознания..) Что уж о собственном мне говорить?! )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний