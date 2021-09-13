На Новой сцене Александринки научат воспринимать вибрации города

В некоторых исторических трудах описаны запахи старого Петербурга: лошадиный навоз, гарь от печей и прочее, свойственное когда-то любому городу. Но вот какой Петербург, причем современный, на ощупь — над этим особенно не задумываешься. Будем исправлять эту оплошность на многодневном семинаре. 16+

80 % информации к нам поступает через органы зрения, даже слуху не так много перепадает, а тактильным ощущениям тем более. На вибрации мы обращаем снимание, только если они настолько сильны, что вредят здоровью, — тогда вызываем специальную службу, измеряющую эти вибрации на производстве, на транспорте и так далее. А между тем город состоит из разного рода неопасных вибраций, и есть люди, которые с закрытыми глазами могут определить, в каком месте Петербурга они оказались. Даже путешествие на троллейбусе с закрытыми глазами может стать полноценным приключением, уверяют исследователи лаборатории «Вибрации города» — режиссер Александр Копосов, художница Ася Копосова и инклюзивный театр «Дети тишины».

Программа Urban sense создана, чтобы исследовать городскую среду через разные каналы восприятия. На сей раз положимся на свои тактильные ощущения — с помощью в том числе актерских тренингов. Приглашают примкнуть к изучению города с очень незаурядной стороны всех, кого занимают проблемы урбанистики.



Встречаемся на Новой сцене (наб. Фонтанки, 49 А) с 27 сентября по 12 октября (действует единый билет на все встречи). Расписание на сайте Александринского театра. Начало в 19:00.

Александра Шеромова

