Самым отважным зрителям стоит обвести красным цветом в календаре следующий четверг — на экраны выпустят «Безумное кино для взрослых» румынского хулигана Раду Жуде.
Яркий представитель «румынской новой волны» Жуде остается верен себе и устраивает форменный цирк. Главная героиня «Кино» — школьная учительница, которая имеет неосторожность снять интимное видео. Оно, конечно, попадает в сеть — и после этого жизнь учительницы навсегда меняется, она превращается то ли в суперзвезду, то ли в отвергнутого всеми маргинала, сама не поймет, в кого именно.
Но главное удовольствие здесь, конечно, не залихватский сюжет, а совершенно оторванный, наглый, отвязный стиль, в котором Жуде его решает. Вернее всего определить «Кино» как шумное, злое, злободневное шоу, в котором колкости и остроты смешиваются с яркими деталями (кажется, это первая лента, в которой герои, прямо как в жизни, повально ходят в масках) и феноменальной режиссерской всеядностью.
18+
Иван Чувиляев