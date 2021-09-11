С 16 сентября в кино начнут показывать «Сюзанну Адлер», драму с Шарлоттой Генсбур в главной роли. Дива фильмов Триера играет состоятельную даму, которая под предлогом выбора виллы на юге Франции отправляется на свидание с молодым любовником. Однако свидание для нее оборачивается серьезным испытанием: героине придется ожидаемо выбирать между стабильной и надежной жизнью с мужем-изменником и тем, чтобы начать всю жизнь с чистого листа.
Помимо самой Генсбур залогом того, что зрелище предстоит эффектное и трогательное, выступает режиссер Бенуа Жако, весьма плодовитый и мастеровитый классик современного французского кино, автор «Сада» с Даниэлем Отеем, «Дневника горничной» и «Прощай, моя королева».
16+
Иван Чувиляев