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Шарлотта Генсбур окажется между мужем и любовником

Фото: афиша фильма
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С 16 сентября в кино начнут показывать «Сюзанну Адлер», драму с Шарлоттой Генсбур в главной роли. Дива фильмов Триера играет состоятельную даму, которая под предлогом выбора виллы на юге Франции отправляется на свидание с молодым любовником. Однако свидание для нее оборачивается серьезным испытанием: героине придется ожидаемо выбирать между стабильной и надежной жизнью с мужем-изменником и тем, чтобы начать всю жизнь с чистого листа.

Помимо самой Генсбур залогом того, что зрелище предстоит эффектное и трогательное, выступает режиссер Бенуа Жако, весьма плодовитый и мастеровитый классик современного французского кино, автор «Сада» с Даниэлем Отеем, «Дневника горничной» и «Прощай, моя королева».

16+

Иван Чувиляев

Фото: афиша фильма

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