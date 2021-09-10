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Председатель Архивного комитета расскажет, как искусственный интеллект помогает разбираться с архивами

Можно ли научить нейросеть распознавать старославянский? А ценны ли для общества семейные архивы? Узнаем на бесплатной лекции в «Новой Голландии» 14 сентября. Будет трансляция. 18+

Фото: kropekk_pl from Pixabay
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Архивы Ватикана занимают «коридор» длиной в 85 км. Там есть, конечно, и Тайные, и Ватикан их периодически раскрывает. Но воспользоваться этим не так-то просто: чтобы выложить в общий доступ документ, надо его оцифровать. Казалось бы, искусственный интеллект чего только не умеет, но когда несколько лет назад понадобилось перевести в цифру секретные архивы (а там много прелюбопытного — например, письма Марии Стюарт Папе Римскому перед казнью), это была сложнейшая задача: написанные от руки буквы вводили алгоритм в ступор. Разбирать ли по одной букве? Или по деталям букв — горизонтальным или вертикальным? Когда обученная нейросеть попыталась распознать пробный рукописный текст, она ошиблась в трети слов. Старославянский не менее затейлив, чем латынь, а почерк наших современников, возможно, посложнее старославянского.

Глава Архивного комитета города Петр Тищенко расскажет, с чем нейросети уже могут разобраться (не случайно организатором лекции выступает Университет ИТМО — «программистский вуз»), когда будут оцифрованы полмиллиона документов доцифровой эпохи и могут ли обычные граждане помочь в этом процессе.

Встречаемся 14 сентября в лектории «Новой Голландии». Подробности на сайте, Также можно будет посмотреть лекцию «Искусственный интеллект на службе архива» на ютьюб-канале лектория.

Александра Шеромова

Фото: kropekk_pl from Pixabay

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Заранее извиняюсь но, для червяка.. - смерть Человека - Праздник! ) Пожалуй, я - спать, чтобы не умирать..) Господи, ну хоть что-то же в них есть?! - Пожалуй.., тебе лучше спать..) - Господи, мы же с Тобой были и в трудную и, в весёлую минуту, что же Ты меня так спать отсылаешь?! ) - ты, слишком нетерпелив, Перед Лицом.. Господа! ) - ..., Господа, я действительно не молодею, силы Мои покидают медленно Меня и, мне всё сложнее бороться с Господом, но я - Человек! ) Сейчас быстро вспомнил Ницше, с его сверхчеловеком..) Господи уже ищет меня..: Эй, где ты там, назвавшийся человеком?) Друзья, не выдавайте меня, я - прячусь от Него..) Если Он меня найдёт я.., не знаю что с нами будет..) Млин, сколько Юмора в Жизни! Вспомнил слова Гудкова Старшего, про.. примерно единоборства! ))) Как их учили..) Я не знал, что и у них неплохие Тренеры были..)
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