Председатель Архивного комитета расскажет, как искусственный интеллект помогает разбираться с архивами

Заранее извиняюсь но, для червяка.. - смерть Человека - Праздник! ) Пожалуй, я - спать, чтобы не умирать..) Господи, ну хоть что-то же в них есть?! - Пожалуй.., тебе лучше спать..) - Господи, мы же с Тобой были и в трудную и, в весёлую минуту, что же Ты меня так спать отсылаешь?! ) - ты, слишком нетерпелив, Перед Лицом.. Господа! ) - ..., Господа, я действительно не молодею, силы Мои покидают медленно Меня и, мне всё сложнее бороться с Господом, но я - Человек! ) Сейчас быстро вспомнил Ницше, с его сверхчеловеком..) Господи уже ищет меня..: Эй, где ты там, назвавшийся человеком?) Друзья, не выдавайте меня, я - прячусь от Него..) Если Он меня найдёт я.., не знаю что с нами будет..) Млин, сколько Юмора в Жизни! Вспомнил слова Гудкова Старшего, про.. примерно единоборства! ))) Как их учили..) Я не знал, что и у них неплохие Тренеры были..)