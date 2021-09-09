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В Грузии задержали мужчину, захватившего заложников в банке

Мужчину, который 9 сентября захватил заложников в Банке Грузии, задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента по связям с общественностью и СМИ грузинского МВД Кетеван Ковзиашвили.

Злоумышленник ворвался в отделение банка в Кварели и потребовал полмиллиона лари (почти 12 миллионов рублей), угрожая гранатой. Операция по его задержанию длилась несколько часов. Все заложники — сотрудники и клиенты банка — невредимы, уточнили в ведомстве.

Это не первое нападение на Банк Грузии. Так, мужчина взял в заложники посетителей финансового учреждения в Тбилиси в апреле этого года, а в 2020-м нападению подверглись сразу два отделения в Зугдиди и столице.

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Комментарии (3)

266232243
очень прошу вашей помощ.и
266232243
д.ва-два-ноль-два два-ноль-0-тр.и 75-два-0 0-три-40
266232243
Здравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью. Мне поставили диагноз - дегенеративное разрушение коленных суставов. Нужно достаточно недешевое лечение. Один укол в сустав стоит 7000. А их необходимо 3. Я осталась на данный момент без р.аботы и живу одна. Лечение нужно начинать уже сейчас..
Люди добрые, поджалуйста, помогите. Просто не к кому обратиться за помощью.

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