В Грузии задержали мужчину, захватившего заложников в банке

Мужчину, который 9 сентября захватил заложников в Банке Грузии, задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента по связям с общественностью и СМИ грузинского МВД Кетеван Ковзиашвили.



Злоумышленник ворвался в отделение банка в Кварели и потребовал полмиллиона лари (почти 12 миллионов рублей), угрожая гранатой. Операция по его задержанию длилась несколько часов. Все заложники — сотрудники и клиенты банка — невредимы, уточнили в ведомстве.



Это не первое нападение на Банк Грузии. Так, мужчина взял в заложники посетителей финансового учреждения в Тбилиси в апреле этого года, а в 2020-м нападению подверглись сразу два отделения в Зугдиди и столице.

