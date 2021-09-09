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С намыва Васильевского острова исчезли 20 бытовок. Ловкость восхитила даже их владельца и арендатора

Со стройки в Петербурге пропали десятки бытовок

Со стройки на территории намыва Васильевского острова в неизвестном направлении бесследно исчезли 20 бытовок. Об этом «Фонтанке» рассказал представитель компании-владельца «Балтстрой». По соседству — строительство ЖК «Светлый мир "Тихая гавань"...», но застройщик заявил, что не имеет к истории отношения.

В редакцию обратился представитель компании «Балтстрой» Борис, фирма предоставляла в аренду два десятка строительных бытовок компании «Регионстрой» — теперь уже бывшему подрядчику застройщика Seven Suns Development, который возводит жилой комплекс «Светлый мир "Тихая гавань"...».

Сотрудники двух компаний приехали на намыв, чтобы забрать бытовки, и не нашли их на месте. По словам Бориса, никого из работников компаний не было на объекте как минимум неделю, однако, чтобы вывезти бытовки, необходима тяжелая техника. Незаметно и быстро такой груз не переместить.

Компания в конце августа написала заявление в полицию о краже, «Фонтанка» направила в пресс-службу МВД запрос с просьбой прокомментировать, как продвигается проверка. Представитель Seven Suns Development сообщил, что застройщик расторг отношения с компанией «Регионстрой». «Они убрали вагончики с нашей территории. Видеонаблюдения там не было», — добавили в компании.

По словам арендатора и арендодателя, общая стоимость исчезнувших вагончиков — около 3–4 млн рублей.

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Комментарии (2)

DenZol
Бытовки по 150-200К?
С кондиционером и спутниковой тарелкой, наверное, и золотым унитазом.
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