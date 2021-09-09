С намыва Васильевского острова исчезли 20 бытовок. Ловкость восхитила даже их владельца и арендатора

В редакцию обратился представитель компании «Балтстрой» Борис, фирма предоставляла в аренду два десятка строительных бытовок компании «Регионстрой» — теперь уже бывшему подрядчику застройщика Seven Suns Development, который возводит жилой комплекс «Светлый мир "Тихая гавань"...».
Сотрудники двух компаний приехали на намыв, чтобы забрать бытовки, и не нашли их на месте. По словам Бориса, никого из работников компаний не было на объекте как минимум неделю, однако, чтобы вывезти бытовки, необходима тяжелая техника. Незаметно и быстро такой груз не переместить.
Компания в конце августа написала заявление в полицию о краже, «Фонтанка» направила в пресс-службу МВД запрос с просьбой прокомментировать, как продвигается проверка. Представитель Seven Suns Development сообщил, что застройщик расторг отношения с компанией «Регионстрой». «Они убрали вагончики с нашей территории. Видеонаблюдения там не было», — добавили в компании.
По словам арендатора и арендодателя, общая стоимость исчезнувших вагончиков — около 3–4 млн рублей.