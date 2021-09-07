28 сентября — круглый стол «Малый и средний бизнес — второе полугодие 2021 года. Полет нормальный?»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в круглом столе: «Малый и средний бизнес — второе полугодие 2021 года. Полет нормальный?»
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Роль малого бизнеса в городской экономике. Сколько предприятий МСБ пришлось закрыть в 2021 году? Сколько новых предприятий открылось? Сколько предприятий МСБ работает в настоящее время в Санкт-Петербурге? Чем помогает государство малому и среднему бизнесу в этом году?
- Банковская поддержка малого и среднего бизнеса. Итоги 1 полугодия 2021 года. Сколько кредитов было выдано? Растет ли просрочка по кредитам по итогам полугодия? Сколько новых счетов было открыто? Увеличился ли оборот у предприятий МСБ? Какие еще программы поддержки МСБ есть в банках и насколько они эффективны?
- Рука помощи предпринимательскому сообществу от Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Итоги полугодия. Как можно оценить результаты в рамках принятых на 2021 год обязательств? Многим ли предпринимателям удалось помочь? Сколько поручительств и микрозаймов было выдано Фондом?
- Прогнозы до конца 2021 года. Как перестраивается бизнес? Какая еще поддержка будет оказана предпринимателям в 2021 году? Вырастут ли ставки по кредитам? Насколько финансовые учреждения планируют нарастить экономические показатели в области обслуживания МСБ за 2021 год?
К участию в круглом столе приглашаются представители малого и среднего бизнеса, банков, финансовых учреждений, эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Дата проведения 28 сентября 2021 года в 12:00.
Место проведения: Набережная реки Фонтанки, д. 59 / БЦ Лениздат оф.215 А.
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова +7–921–759–38–23 galina@fontanka.ru