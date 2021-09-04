Не только дожди и холода в арсенале у северной природы. Внимательные петербуржцы второй день подряд любуются радугами, а у полуночников есть шанс поймать северное сияние.



Яркую аврору удалось поймать на видео в ночь на 4 сентября в деревне Кандикюля Ломоносовского района Ленобласти.

