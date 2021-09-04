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50 разноцветных оттенков серого неба. Петербуржцы ловят красоту

Северное сияние наблюдали в Ленобласти

Кадр из видео <a href="https://instagram.com/alexeylem/" class="io-leave-page _" target="_blank">instagram.com/alexeylem</a>
Кадр из видео instagram.com/alexeylem
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Не только дожди и холода в арсенале у северной природы. Внимательные петербуржцы второй день подряд любуются радугами, а у полуночников есть шанс поймать северное сияние.

Яркую аврору удалось поймать на видео в ночь на 4 сентября в деревне Кандикюля Ломоносовского района Ленобласти.

https://instagram.com/alexeylem/

В деревне Озерки Выборгского района Ленобласти сияние выглядело так.

Сезон северных сияний начался для петербуржцев в конце августа, после мощной вспышки на солнце.

А субботним утром Парнас озарила радуга.

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Кадр из видео <a href="https://instagram.com/alexeylem/" class="io-leave-page _" target="_blank">instagram.com/alexeylem</a>
Кадр из видео instagram.com/alexeylem

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