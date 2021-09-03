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Путин назвал срок, до которого Петербург и Владивосток через Севморпуть должны связать регулярные контейнерные рейсы

Со следующего года Петербург и Владивосток должны связать регулярные контейнерные рейсы. Пробно Севморпуть для этого уже тестировали.

О том, что перевозки начнутся в 2022 году, Владимир Путин рассказал 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума. Отмечается, что они должны быть регулярными, «чтобы обкатать маршрут».

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» уже привозил в Петербург рыбу с Дальнего Востока. «Санкт-Петербург может служить перевалочным пунктом и площадкой консолидации грузов, идущих по СМП из других регионов, в том числе из Калининграда, в регионы Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Мы рассчитываем, что потенциальный грузооборот из Петербурга в регионы Арктической зоны Российской Федерации и на Дальний Восток в ближайшее время может составить до 1,5 млн тонн в год», — говорил Александр Беглов на мартовском совещании с министрами, губернаторами Дальневосточного региона и Росатомом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

261847251
Транссиб уже не справляется?
Зачем тащиться вокруг половины Евразии, если можно по прямой?
nuga
Мимо народа.Деловито активно проплывают,проезжают контейнеры с лесом кругляком,полезными ископаемыми,дарами моря.Народу-вакцины ,намордники и путы.Как сказал пьяный Моргенштерн о Путине-он фронтмен и ничего не решает,как и мы артисты на обслуге.Интервью Гордону.
RemyMartin
Славный попил намечается.
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