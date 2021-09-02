3–5 сентября в Северной Столице уже в шестой раз пройдет фестиваль «Ленинградские мосты», но, к сожалению, из-за коронавирусных ограничений непосредственно на мостах ничего происходить не будет — мероприятие пришлось перенести на закрытые площадки.
Хедлайнером этого года станет музыкант Антон Беляев и его коллектив Therr Maitz. Коллектив выступит в первый день фестиваля на Новой сцене Александринки, но есть смысл прийти пораньше — перед Беляевым на сцену выйдет коллектив «Обе Две» — та самая группа, прославившаяся хитом «Знаешь, что я делала». С тех пор, однако, у «Обе Две» очень многое изменилось — например, недавно их композиция «Ты мне говоришь "Пока"» вошла в саундтрек фильма «Джетлаг» Михаила Идова.
Если же Therr Maitz вам не очень интересен, ступайте в «Музей мостов», где в это же время состоится выступление Billy's Band. Билли Новик в представлении не нуждается — его голос и песни уже давно стали саундтреком Петербурга, так что, полагаем, желающих попасть на шоу будет немало.
Что до других участников, то упомянем некоторых. 3 сентября в баре Union можно будет услышать Super Collection Orchestra — молодой рок-коллектив, уверенно штурмующий эфиры радиостанций, чью песню «Сильнее» вы могли слышать в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».
4 сентября на сцене «ЛЕНПОЛИГРАФМАША» выступит Pompeya — англоязычная группа, играющая рок в стилистике 70–80-х годов, ну а 5 сентября все желающие смогут услышать в «Музее мостов» Artemiev — проект бывшего участника группы «Корни» Павла Артемьева, а в баре Union — Zventa Sventana. Этот коллектив меломанам представлять тоже не надо — все еще помнят их совместную композицию с Иваном Дорном, а совсем недавно музыканты выпустили «Колечко». Эту песню Zventa Sventana сделала вместе с электронным дуэтом АИГЕЛ — пожалуй, одним из самых интересных коллективов новой отечественной сцены.
Если всего вышеперечисленного окажется мало, то 5 сентября, в последний день фестиваля, ступайте в «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», где выступит еще один культовый для нашего города коллектив — Tequilajazzz. Новый альбом у группы Евгения Федорова пока не вышел, но это не повод не послушать старые и хорошо знакомые шлягеры.
В программе возможны изменения.
6+
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»