3–5 сентября в Северной Столице уже в шестой раз пройдет фестиваль «Ленинградские мосты», но, к сожалению, из-за коронавирусных ограничений непосредственно на мостах ничего происходить не будет — мероприятие пришлось перенести на закрытые площадки.

Хедлайнером этого года станет музыкант Антон Беляев и его коллектив Therr Maitz. Коллектив выступит в первый день фестиваля на Новой сцене Александринки, но есть смысл прийти пораньше — перед Беляевым на сцену выйдет коллектив «Обе Две» — та самая группа, прославившаяся хитом «Знаешь, что я делала». С тех пор, однако, у «Обе Две» очень многое изменилось — например, недавно их композиция «Ты мне говоришь "Пока"» вошла в саундтрек фильма «Джетлаг» Михаила Идова.

Если же Therr Maitz вам не очень интересен, ступайте в «Музей мостов», где в это же время состоится выступление Billy's Band. Билли Новик в представлении не нуждается — его голос и песни уже давно стали саундтреком Петербурга, так что, полагаем, желающих попасть на шоу будет немало.



Что до других участников, то упомянем некоторых. 3 сентября в баре Union можно будет услышать Super Collection Orchestra — молодой рок-коллектив, уверенно штурмующий эфиры радиостанций, чью песню «Сильнее» вы могли слышать в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».

