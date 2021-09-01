Онлайн-конференция AliExpress Россия пройдет 8 сентября

Зрители конференции AERO (AliExpress Russia Overview) узнают, что думают лидеры компаний в сфере e-commerce Alibaba Group и Lazada о перспективах и особенностях российского рынка, что предпринимают такие российские компании, как AliExpress, Ozon, X5 Retail Group, Lamoda, СберМегаМаркет, Магнит, Почта России, как рассчитывают закончить год представители малого бизнеса и что планируют менять в будущем, как работают с маркетплейсом российские продавцы — от крупных производителей до импортеров, представители России и Китая, как развивается AliExpress Россия, кем себя видит и что может предложить продавцам, покупателям и партнерам, какие новации есть в логистике маркетплейса и какую роль в этом играет Почта России, что творится на рынке трансграничной торговли и главное — почему это происходит.

По данным организаторов мероприятия, к сентябрю 2021 года в маркетплейсе AliExpress Россия число продавцов из Санкт-Петербурга составит 4 600 человек. Популярность электронной торговли в городе растет: за полгода количество продавцов увеличилось в 1,8 раза.



Конференция не будет похожа на типичное отраслевое или корпоративное событие:



— В течение месяца пользователи, продавцы и партнеры отправляли свои видеовопросы руководству AliExpress — ответы на некоторые из них прозвучат в эфире 8 сентября.



— Впервые топ-менеджеры AliExpress Россия проведут открытую дискуссию о рынке и месте компании на нем с ведущими российскими аналитиками из J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Sova Capital и ИК «Ренессанс Капитал».



— AliExpress покажет самых разных продавцов из России и Китая — и тех, кто сам производит товары, и тех, кто нашел свою нишу в дистрибуции.



Конференция пройдет в онлайн-формате 8 сентября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте. Начало трансляции в 12:00 (Мск).



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