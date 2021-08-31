Солженицын покинул Усть-Лугу: структура миллиардера Мельниченко лишилась сына нобелевского лауреата

ООО «АИМ Холдинг» — 100-процентная дочка АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) Андрея Мельниченко — зарегистрирована 25 декабря 2020 года в Москве. До конца июня «АИМ Холдинг» назывался ООО «СУЭК». Основным видом работы ООО заявлена «деятельность холдинговых компаний». Деловые СМИ полагают, что таким образом Мельниченко воплотил в жизнь планы по созданию структуры, которая займется логистикой обоих направлений его бизнеса — угольного и минеральных удобрений.

Младший сын всемирно известного русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе в 1970 году за эпос «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, Степан покинул пост генерального директора ООО «АИМ Холдинг» — компании, созданной для управления логистикой АО «Сибирская угольная энергетическая компания» миллиардера Андрея Мельниченко. О кадровых перестановках в этой структуре СУЭК 31 августа сообщает областной портал 47news.

Последнее направление реализует АО «МХК Еврохим», имеющее в Ленобласти несколько дочек: АО «Еврохим Северо-Запад» и ООО «ПГ «Фосфорит» владеют уже действующим производственным комплексом под Кингисеппом, ООО «Еврохим Северо-Запад-2» строит вторую очередь предприятия, ООО «Еврохим Терминал Усть-Луга» собирается возводить в одноименном порту терминал для морской перевалки минеральных удобрений.



Степан Солженицын возглавлял «АИМ Холдинг» всего полгода — с момента основания компании. Ранее он закончил Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет по специальностям, связанным с регуляторными и природоохранными аспектами энергетики. Теперь уже бывший топ-менеджер «АИМ Холдинг» работал в группе СУЭК с конца 2018 года, в мае 2020 года он возглавил угольный холдинг, занявший в 2019 году первую строчку в рейтинге угольных компаний России.

Теперь всеми логистическими проектами СУЭК, в том числе на Северо-Западе, будет управлять новый гендиректор «АИМ Холдинга» Владимир Рыкунов — выходец из банковской сферы. В его послужном списке высокие должности в Ханты-Мансийском банке «Открытие», в банке «ФК Открытие», в Собинбанке, в банке «Петрокоммерц» и в не существующем ныне петербургском «Петровском». Сегодня кроме руководящего поста в «АИМ Холдинге» Рыкунов также занимает пост члена совета директоров в ПАО «Геотек Сейсморазведка» — 100-процентной дочке банка «Траст».

