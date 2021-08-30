27 сентября — круглый стол «Правильное питание — существует ли оно?»

Общее увлечение здоровым образом жизни приводит к тому, что теории правильного питания множатся как грибы после дождя. Одни не едят сахар, другие — мясо, третьи пьют витамины и БАДы горстями на завтрак, обед и ужин. Существует ли на самом деле питание, которое можно назвать правильным, когда и кому нужны диеты — обсудим на круглом столе.



Вопросы к обсуждению:



— Существует ли правильное питание? Что под ним понимают люди, врачи, диетологи, производители правильного питания?



— Может ли увлечение «правильным питанием» принести вред? Какие основные ошибки совершают люди?

