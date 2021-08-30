27 сентября — круглый стол «Правильное питание — существует ли оно?»

Общее увлечение здоровым образом жизни приводит к тому, что теории правильного питания множатся как грибы после дождя. Одни не едят сахар, другие — мясо, третьи пьют витамины и БАДы горстями на завтрак, обед и ужин. Существует ли на самом деле питание, которое можно назвать правильным, когда и кому нужны диеты — обсудим на круглом столе.
Вопросы к обсуждению:
— Существует ли правильное питание? Что под ним понимают люди, врачи, диетологи, производители правильного питания?
— Может ли увлечение «правильным питанием» принести вред? Какие основные ошибки совершают люди?
— Есть ли польза от диет? Диеты для похудения и по медицинским показаниям — в чем разница?
— Когда нужно обращаться к врачу по поводу питания и к какому?
— Кто такие нутрициологи и чем они отличаются от диетологов?
— Витамины и БАДы — когда они нужны и в каких количествах?
— Как тренд на ЗОЖ отразился на рынке продуктов питания? Как производители реагируют на запрос потребителей?
— Натуральное, органическое, фермерское и диетическое — как выбирать продукты, на что смотреть в первую очередь?
— Спортивное питание — в чем особенность? Нужно ли оно не спортсменам?
К участию приглашаются врачи-диетологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, нутрициологи, представители производителей и поставщиков продуктов, продуктовых магазинов, магазинов эко-, биопродукции, представители аптечных сетей.
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72