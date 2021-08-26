«Нам не стыдно смотреть вам в глаза». Наталья Синдеева прокомментировала статус иноагента для «Дождя»

«И «Дождь» — не иноагент. «Дождь» — это почти 200 человек, которые так же, как и я, любят свою страну, болеют за нее и хотят, чтобы Россия стала лучше, чтобы она стала гуманнее, безопаснее, справедливее, честнее, богаче, свободнее. Все, чего мы хотим, — это быть счастливыми, жить в мире и гордиться своей страной. И около 20 млн человек, которые ежемесячно нас смотрят и читают на разных платформах, уверена, хотят того же, что и мы», — написала Синдеева.

Генеральный директор «Дождя»* (признан СМИ, выполняющим функции иноагента в РФ) Наталья Синдеева 26 августа высказалась по поводу присвоения телеканалу статуса иноагента. В своём письме к зрителям она отметила, что считает себя патриотом, живёт в России, любит свою страну и уезжать не собирается.

Гендиректор телеканала отметила, что за 11 лет вещания с её детищем случалось многое, в том числе отключение от кабельных сетей.



«Но мы всегда продолжали заниматься честной журналистикой и говорить правду нашим зрителям. И будем делать это дальше. Даже если кому-то это не нравится. Конечно, можно сколько угодно шутить по поводу статуса иноагента и называть его знаком качества. Но, на самом деле, все это ужасно. Очень плохо, когда государство начинает делить людей на "своих" и "чужих"», — считает Наталья Синдеева.



Гендиректор телеканала пообещала, что они будут отстаивать свои интересы.



«А еще мы честны. В первую очередь — перед своими зрителями. Мы ни разу не пошли на компромиссы даже тогда, когда было страшно физически. Мы никогда не цензурировали свою работу, ни под давлением, ни от собственных страхов. И нам не стыдно смотреть себе и вам в глаза».



«Дождь» внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» 20 августа.



* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

