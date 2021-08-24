Одиночные пикеты в поддержку признанного иностранным агентом «Дождя»* и свободы слова в целом в Петербурге закончились вмешательством полиции. Об этом 24 августа сообщают в телеграм-каналах активистов.



Так, на Невском проспекте задержали сторонницу движения «Весна» Асю Карпину и координатора, а также автора телеграм-канала Avtozak LIVE Екатерину Гончарову. Последняя стояла с плакатом напротив Казанского собора.