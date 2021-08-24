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В Петербурге задерживают участников пикетов в поддержку СМИ и свободы слова

Одиночные пикеты в поддержку признанного иностранным агентом «Дождя»* и свободы слова в целом в Петербурге закончились вмешательством полиции. Об этом 24 августа сообщают в телеграм-каналах активистов.

Так, на Невском проспекте задержали сторонницу движения «Весна» Асю Карпину и координатора, а также автора телеграм-канала Avtozak LIVE Екатерину Гончарову. Последняя стояла с плакатом напротив Казанского собора.

Вместе с ними в автозак отправился редактор DOXA Виктор Ершов. Об этом сообщают корреспонденты студенческого журнала. Екатерина Гончарова добавила, что их везут в 78-й отдел полиции.

Также на Невском проспекте, но в стороне, вечером обосновались сторонники мирного сопротивления. Они вышли с государственным флагом в честь дня независимости Украины. В автозак увели Влада Шипицына и Ольгу Смирнову.

20 августа Минюст РФ внес «Дождь»* и издание «Важные истории»* в список СМИ-иноагентов, также в реестр включили семь физлиц. Акция в поддержку телеканала на следующий день прошла у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента

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Комментарии (23)

dragvs
Молодцы ребята. Ну и не удивительно что в России уже запрещено выступать за свободу слова.
mavar
Сразу видно, что ребятам нечем заняться. Займите уже их чем-нибудь. Хоть обязательными работами.
Свободу Лёхе!
"В 1826 году великий князь Михаил Павлович за чтение «Полярной Звезды» отправил солдатом на Кавказ Петра Бестужева. Отягчающим вину обстоятельством в глазах князя послужило то, что альманах был раскрыт на «Исповеди Наливайки» Рылеева."
К слову, последний альманах назывался.. - "Звёздочка"* )))
А вообще, есть хорошее письмо Пушкина А.А.Бестужеву, как раз о свободе слова в России. Конец мая - начало июня 1825 г. Из Михайловского в Петербург. ;)
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