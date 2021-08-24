Одиночные пикеты в поддержку признанного иностранным агентом «Дождя»* и свободы слова в целом в Петербурге закончились вмешательством полиции. Об этом 24 августа сообщают в телеграм-каналах активистов.
Так, на Невском проспекте задержали сторонницу движения «Весна» Асю Карпину и координатора, а также автора телеграм-канала Avtozak LIVE Екатерину Гончарову. Последняя стояла с плакатом напротив Казанского собора.
Вместе с ними в автозак отправился редактор DOXA Виктор Ершов. Об этом сообщают корреспонденты студенческого журнала. Екатерина Гончарова добавила, что их везут в 78-й отдел полиции.
Также на Невском проспекте, но в стороне, вечером обосновались сторонники мирного сопротивления. Они вышли с государственным флагом в честь дня независимости Украины. В автозак увели Влада Шипицына и Ольгу Смирнову.
20 августа Минюст РФ внес «Дождь»* и издание «Важные истории»* в список СМИ-иноагентов, также в реестр включили семь физлиц. Акция в поддержку телеканала на следующий день прошла у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента