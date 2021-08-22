Психолог расскажет, будем ли мы любить роботов

"Так и выяснилось, что неодушевленные предметы мы воспринимаем иначе, чем одушевленные." Ну, это чистой воды - Ложь! ) Во всём Мире Вы не найдёте ни одного(!) невоодушевлённого Предмета! Отбросьте Вы это.., Советское, что только человек решает, что - имеет Душу, а что - наоборот, это же... - дичь какая-то! ) Всё что есть на Нашей Земле, это - Необъяснимое Проявление Души.., мы видим только.. - Часть Проявленного! ) Кто-то, частично прозревает, кто-то - навсегда ослеп.., Мир - удивительно Прекрасен и, очень важно - донести эту Красоту! Не только людям.., у животных тоже есть свои социальные Проблемы! ) Шучу, конечно но, в этот момент я пытаюсь понять.. Художников! Стиль.., так называемых, психологов, мне безразличен.. Они.. - не имеют ни Способов ни Знаний, отсечь от Человека всё лишнее! ) Только.. - Личный Опыт на это Способен! О котором, разумеется, придётся забыть, если захочется стать.. - Гением! )