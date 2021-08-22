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Психолог расскажет, будем ли мы любить роботов

В мозге есть две системы, которые позволяют нам понимать, что думают другие люди. Будем ли мы задействовать эти же системы, видя какого-нибудь андроида? 27 августа слушаем лекцию клинического психолога, преподавателя Вышки Полины Кривых. Бесплатно, 18+

Фото: Pete Linforth from Pixabay
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Чтобы слушать лекцию Полины Кривых «Любовь, смерть и роботы», совершенно необязательно смотреть одноименный сериал. Но, как утверждает Полина, лекция вполне могла бы встроиться в сериал как эпизод. Полина Кривых занимается Social Cognition, социальным познанием — это направление изучает то, как про нас думают другие люди. А нейронауки еще и показывают, какие зоны мозга в какой момент активируются. Так и выяснилось, что неодушевленные предметы мы воспринимаем иначе, чем одушевленные. У неодушевленных предметов нет внутренних мотивов — и уже поэтому они для нашего мозга более предсказуемы. От одушевленных можно ожидать чего угодно, и мозг это учитывает. Полина Кривых расскажет, как работают две «социальные» системы в нашем мозге — зеркальных нейронов и ментализации, как одна включается неосознанно, а вторая сознательно, почему при виде зевающего человека тоже хочется зевнуть, и почему смех заразителен. Но интересно, кем для нас будут гуманоидные роботы — одушевленными существами или предметами?

Если что, можно будет спросить Полину Кривых и о ее книге «Где мои очки и другие истории о нашей памяти». Лекция будет 27 августа в Планетарии №1, начало в 19.00, подробности на сайте планетария.

Александра Шеромова

Фото: Pete Linforth from Pixabay

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Комментарии (4)

Редиска Здесь
Моя жена обожает нашего робота-пылесоса. Она уже сказала больше комплиментов в его адрес, чем она сказала в мой адрес за 20 лет совместной жизни.
266081655
У нас очень много людей, похожих на роботов.... Особенно среди глубинного народа...
Свободу Лёхе!
"Так и выяснилось, что неодушевленные предметы мы воспринимаем иначе, чем одушевленные." Ну, это чистой воды - Ложь! ) Во всём Мире Вы не найдёте ни одного(!) невоодушевлённого Предмета! Отбросьте Вы это.., Советское, что только человек решает, что - имеет Душу, а что - наоборот, это же... - дичь какая-то! ) Всё что есть на Нашей Земле, это - Необъяснимое Проявление Души.., мы видим только.. - Часть Проявленного! ) Кто-то, частично прозревает, кто-то - навсегда ослеп.., Мир - удивительно Прекрасен и, очень важно - донести эту Красоту! Не только людям.., у животных тоже есть свои социальные Проблемы! ) Шучу, конечно но, в этот момент я пытаюсь понять.. Художников! Стиль.., так называемых, психологов, мне безразличен.. Они.. - не имеют ни Способов ни Знаний, отсечь от Человека всё лишнее! ) Только.. - Личный Опыт на это Способен! О котором, разумеется, придётся забыть, если захочется стать.. - Гением! )
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