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«Дождь» обжалует своё включение в список СМИ-иноагентов

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко не видит оснований для включения своего СМИ в реестр иноагентов. Действие Минюста РФ будут обжаловать, заявил он.

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«Телеканал «Дождь» не является иностранным агентом. Более того, телеканал «Дождь» не является каким-то ещё агентом, — написал он 20 августа в Telegram. — Телеканал «Дождь» — российское СМИ. Все 11 лет своего существования «Дождь» работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте».

Признание иноагентом Дзядко считает нелегитимным и не соответствующим здравому смыслу решением.

«Конечно, мы будем обжаловать это решение», — заверил он.

Минюст РФ включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов 20 августа, помимо них — ещё семь физлиц. О реакции медиа-сообщества читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (6)

DjCvetkov
Толку ноль от обжалования! Суды в РФ не в пользу Дождя будут и плевать всем будет на закон!
aborigenSPB
Тоже по секрету скажу: все кто против ВВВ... (Великого Владимира Владимировича... далее по списку) - все иноагенты. Особенно те, кто упоминает фамилию фигуранта вслух и всенародно!
266081655
Я вам по секрету скажу, где сидит главный иноагент... В здании на букву "К".....
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