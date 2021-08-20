«Дождь» обжалует своё включение в список СМИ-иноагентов

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко не видит оснований для включения своего СМИ в реестр иноагентов. Действие Минюста РФ будут обжаловать, заявил он.
«Телеканал «Дождь» не является иностранным агентом. Более того, телеканал «Дождь» не является каким-то ещё агентом, — написал он 20 августа в Telegram. — Телеканал «Дождь» — российское СМИ. Все 11 лет своего существования «Дождь» работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте».
Признание иноагентом Дзядко считает нелегитимным и не соответствующим здравому смыслу решением.
«Конечно, мы будем обжаловать это решение», — заверил он.
Минюст РФ включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов 20 августа, помимо них — ещё семь физлиц. О реакции медиа-сообщества читайте на «Фонтанке».