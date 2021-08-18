Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков зачитал отрывок из песни Моргенштерна и Элджея, чьё творчество он считает неприемлемым. Видео, где он цитирует популярных артистов, разошлось в Интернете.



Дюков по ходу чтения приводит пояснения вроде: «Драг — это наркотик». И в конце делает вывод: «Э... ну... как бы... интересно».