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Красноярский депутат зачитал Моргенштерна и объяснил зачем

Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков зачитал отрывок из песни Моргенштерна и Элджея, чьё творчество он считает неприемлемым. Видео, где он цитирует популярных артистов, разошлось в Интернете.

Дюков по ходу чтения приводит пояснения вроде: «Драг — это наркотик». И в конце делает вывод: «Э... ну... как бы... интересно».

Автор: Проспект Мира — Красноярск

Позже депутат выложил у себя на странице полную, 20-минутную, версию своего выступления. Он пояснил, что это происходило на комиссии по социальному развитию Горсовета по поводу концертов Моргенштерна и «других лиц, осуждённых за пропаганду ЛГБТ и наркотиков». По мнению Дюкова, концерты следует запретить, если не совсем, то хотя бы на территории государственных и муниципальных учреждений, а губернатору нужно «обратиться к владельцам частных заведений с настоятельной просьбой или рекомендацией не проводить эту мерзость». Парламентарий заявил РИА Новости, что в произведениях рэпера помимо ЛГБТ и наркотиков пропагандируется «уничижительное отношение к женщинам».

Концерт Моргенштерна должен состояться в Красноярске 26 сентября.

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Комментарии (2)

266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь.. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266081655
Тайный поклонник Моргенштерна и Элджея..... Продвинутый депутат....
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