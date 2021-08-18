Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков зачитал отрывок из песни Моргенштерна и Элджея, чьё творчество он считает неприемлемым. Видео, где он цитирует популярных артистов, разошлось в Интернете.
Дюков по ходу чтения приводит пояснения вроде: «Драг — это наркотик». И в конце делает вывод: «Э... ну... как бы... интересно».
Автор: Проспект Мира — Красноярск
Позже депутат выложил у себя на странице полную, 20-минутную, версию своего выступления. Он пояснил, что это происходило на комиссии по социальному развитию Горсовета по поводу концертов Моргенштерна и «других лиц, осуждённых за пропаганду ЛГБТ и наркотиков». По мнению Дюкова, концерты следует запретить, если не совсем, то хотя бы на территории государственных и муниципальных учреждений, а губернатору нужно «обратиться к владельцам частных заведений с настоятельной просьбой или рекомендацией не проводить эту мерзость». Парламентарий заявил РИА Новости, что в произведениях рэпера помимо ЛГБТ и наркотиков пропагандируется «уничижительное отношение к женщинам».
Концерт Моргенштерна должен состояться в Красноярске 26 сентября.