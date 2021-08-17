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Театр «ЦЕХъ» расскажет детям добрую сказку о Кыхе

21 и 22 августа в театре «ЦЕХъ» состоится премьера спектакля «Кыхи». По словам автора сказки Юлии Ивановой, импульсом к появлению Кыха — сказочного существа неопределенной наружности и возраста — послужила музыка к песне, с которой все и началось.

Фото: предоставлено театром
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Режиссер Михаил Абрамов и Юлия Иванова (выполняющая здесь также и функции второго режиссера) определяют свою работу как спектакль-сказку о светлом для неопределенного возраста. История о неприметном существе, чьей силы хватило для спасения целого леса, наверняка окажется понятна как детям (которым она в первую очередь адресуется), так и взрослым. А расскажут ее языком театра предметов, созданных преимущественно из железа. Актеры будут существовать на сцене вместе с куклами, не скрываясь за ширмами или темной одеждой, в окружении сказочно больших объектов.

Сценографию придумывала Лидия Колпакова, кукол создала Яна Боклаг.
Исполнители: Илья Лисицын, Михаил Абрамов, Александра Юдина, Даниил Рабинович / Никита Хромов.

Начало спектакля 21 августа в 12:00, 22 августа — в 16:00.

6+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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