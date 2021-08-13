Босс-молокосос возвращается в кинотеатры

С 19 августа в прокат выходит «Босс-молокосос-2», продолжение вполне успешного мультика студии Dreamworks. По сюжету, главные герои приквела, братья Тим и Тед Тэмплтоны, выросли, но изменились мало. Тим стал образцовым семьянином, Тед пусть и подрос, но все еще имеет облик заправского супергероя и настоящего босса. Но однажды под Рождество происходит чудо. Вернее, ответственное задание: Тэмплтоны, а также дочка Тима Тина должны разрушить империю мирового злодея, который производит в промышленных масштабах детей-злодеев. Чтобы выполнить эту миссию, братьям приходится на время снова превратиться в малышей.
Как и первого «Босса», новый фильм снимал режиссер Том Макграт, ранее работавший еще и над «Мадагаскарами». В общем, будет, как всегда у Dreamworks, в лучших традициях, заданных двадцать лет назад «Шреком»: шумно, смешно, позволяет детям чувствовать себя взрослыми, а взрослым — радоваться, как дети.
6+
Иван Чувиляев