Геннадий Блинов проведет по выставке работ Игоря Грабаря в Русском музее

В сети стала доступна очередная серия просветительского проекта «Культурный гид», посвященная выставке «Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения». В роли ведущего выступил актер Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Геннадий Блинов.



На экспозиции в Корпусе Бенуа представлено более 100 произведений живописи 1890–1950-х годов из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев России и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.



Грабарь был важной фигурой Серебряного века и сильным менеджером от искусства — приложил руку к созданию экспозиции Третьяковской галереи, боролся с расхищением коллекций в раннесоветский период, много внимания уделял реставрации. Из нового выпуска «Культурного гида» вы узнаете о перевороте в Третьяковской галерее, новом подходе к реставрационным работам и о периоде в жизни художника, когда он семь лет не притрагивался к кистям и краскам.

