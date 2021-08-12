Геннадий Блинов проведет по выставке работ Игоря Грабаря в Русском музее

В сети стала доступна очередная серия просветительского проекта «Культурный гид», посвященная выставке «Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения». В роли ведущего выступил актер Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Геннадий Блинов.
На экспозиции в Корпусе Бенуа представлено более 100 произведений живописи 1890–1950-х годов из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев России и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.
Грабарь был важной фигурой Серебряного века и сильным менеджером от искусства — приложил руку к созданию экспозиции Третьяковской галереи, боролся с расхищением коллекций в раннесоветский период, много внимания уделял реставрации. Из нового выпуска «Культурного гида» вы узнаете о перевороте в Третьяковской галерее, новом подходе к реставрационным работам и о периоде в жизни художника, когда он семь лет не притрагивался к кистям и краскам.
«Мне было интересно работать над видеопроектом «Культурный гид», потому что работы Игоря Грабаря — это в первую очередь Любовь. Любовь в том смысле, что нужно ценить не только то, что делаешь ты, но и то, что создавали до тебя. И попытаться донести до людей будущего прекрасное прошлое, чтобы возникло настоящее. Во время съемок было ощущение, что между нами возникает диалог, беседа, разговор двух поколений о красоте, природе и умении созерцать прекрасное, а это редкий дар, которому у Грабаря можно поучиться. Интересна его работа с цветами и оттенками, и в этом смысле современная техника, конечно, дает массу возможностей для того, чтобы цветопередача была максимально близка к оригиналу. Но я все равно всех приглашаю на выставку, потому что живопись надо видеть. Смотрите новую серию «Культурного гида» и приходите», — поделился впечатлениями от работы над проектом Геннадий Блинов.
Все видео из серии «Культурный гид» доступны в любой момент на канале банка ВТБ в YouTube.
Выставка «Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения» продлится до 20 сентября 2021 года.