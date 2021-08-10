В Петербурге трижды оправданный в заказном убийстве тёти добился двухмиллионной компенсации

«Испытывал шоковое состояние, тем более обвинялся в организации убийства своей тёти и из-за длительного уголовного преследования не мог устроить свою личную жизнь, создать семью. Запятнано его имя, и нанесён непоправимый урон достоинству», — сообщает пресс-служба.

Детали иска 10 августа приводит объединенная пресс-служба судов. Габараев провёл в заключении 1 год и 4 месяца, близкие с ним общаться либо не могли, либо не желали, что отрицательно сказывается на его состоянии до сих пор. Под уголовное преследование он попал через два года после получения диплома, что, как утверждает, закрыло для него как для потенциального работника двери в прокуратуру.

Тётя Габараева была убита в Басковом переулке в феврале 2014 года. Исполнителем признал себя Мендик Кокоев. Он рассказал, как стрелял, где топил пистолет. В июле 2016 года присяжные признали невиновным и его, и племянника погибшей, которому обвинение отводило роль заказчика.



Дело возвращали на новое рассмотрение дважды. Со второй попытки новая коллегия присяжных признала виновным Кокоева, по Габараеву вердикт не изменился. На третий раз добиться обвинительного вердикта Габараеву прокуратуре снова не удалось. В Верховный суд по отработанной схеме ушло апелляционное представление гособвинителя, но в июле 2019 года ВС оставил его без удовлетворения, а приговор — без изменения.



Заявленный Габараевым размер компенсации в 5 миллионов рублей прокурор сочла чрезмерным и завышенным. Представитель Минфина не увидел доказательств причинения морального вреда вовсе, но суд в этом не убедил.



В Петроградском райсуде взыскали с Минфина в пользу истца 2 миллиона рублей. Платить предстоит из казны.

