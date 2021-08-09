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Соскучившиеся по фестивалям петербуржцы смогут послушать «Музыку мира»

Этим летом у всех нас есть явная нехватка зрелищ, и отличная возможность ее восполнить — посетить Шереметевский дворец и ТЮЗ имени А.А. Брянцева, где 14–15 августа пройдет Шестой этнический фестиваль «Музыка мира». Услышать можно будет как новичков, так и признанных мэтров жанра. 12+

«Харди Гарди»
«Харди Гарди»Фото: предоставлено организаторами
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Откроет фестиваль виртуоз балалайки Даня Воронков, который не только даст мастер-класс, но и устроит сеанс коллективной балалаечной импровизации. Затем зрители услышат петербургскую группу Settlers, исполняющую джаз с густой примесью фолка, московский коллектив Namgar, которые тоже сочетают этно, но уже с роком. Все это органично переплетается с бурятским колоритом, который задает вокалистка и лидер группы Намгар Лхасаранова.

Во второй день фестиваля, 15 августа, все гости смогут продолжить музыкальное образование, посетив мастер-класс по игре на гуслях. Концертную программу составят не менее интересные исполнители: например, московская группа Balalounge (коллектив уже упомянутого Дани Воронкова) играет вполне себе современную клубную танцевальную музыку, но с активным применением балалайки.

Нечто аналогичное делает группа Go Kirtan — балалайки у них нет, но в танцевальную музыку они превращают мантры. Звучит магически:

Обратите внимание на коллектив Otyken. Это группа чулымцев, малого народа Сибири, которая не пытается никаким образом «осовременить» этнос. Творчество Otyken — это полное погружение в таинственный мир бескрайних холодных лесов. Такого эффекта музыканты достигают, используя традиционные музыкальные инструменты и костюмы.

Как видите, посетить «Музыку мира» стоит в первую очередь ради получения необычного концертного опыта: найти интересное вы сможете, даже если ранее никогда не интересовались этим жанром.

Подробная программа фестиваля на официальном сайте события.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

«Харди Гарди»
«Харди Гарди»Фото: предоставлено организаторами

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