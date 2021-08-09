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Петербуржцев проведут по брошенным склепам лютеранского кладбища

100 лет назад тут были аккуратные газоны и прекрасные образцы мини-архитектуры, 70 лет назад пролегала тропа воров в законе, а почти 25 лет назад снимался фильм «Брат». 14 августа идем на Смоленское лютеранское кладбище, помянуть русских патриотов немецкого происхождения. 12+

Фото: Aprioris, wikipedia.org
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«Великих деятелей и интересных судеб здесь не меньше, чем на Новодевичьем или в некрополе Александро-Невской лавры», — уверяют организаторы. В одних кругах Федор Иванович Шуберт был известен как статусный масон, но для общественной пользы, вероятно, важнее то, что он был академиком Петербургской академии наук, заведовал Академической обсерваторией — той, которая в Кунсткамере. И опубликовал первый в Петербурге курс теоретической астрономии — его потом на французский перевели. Без врача Николая Федоровича Арендта, чьи предки приехали из Пруссии, мучения Пушкина после дуэли, возможно, были бы еще тяжелее. Хирург Роман Романович Вреден облегчил страдания уже многим, используя наркотическое вещество в качестве наркоза при полостных операциях. Одним из создателей русского стиля в архитектуре стал немец Давид Иванович Гримм, а про флору Восточной Сибири Россия узнала благодаря трудам немца Эдуарда Людвиговича Регеля.

14 августа вместе с экскурсоводом Титьяной Тюлюкиной отправимся на экскурсию «Русские патриоты немецкого происхождения. Брошенные склепы. Яркие судьбы. Смоленское лютеранское кладбище», на сайте ДК Лурье, начало в 12:00.

Александра Шеромова

Фото: Aprioris, wikipedia.org

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Тут я сдаюсь) Тут - столкновение всего во мне! Всех мнений и рассуждений, часто - бесполезных. Господи, что для меня Россия? Взываю к Тебе.. - поставь пробел, сходи в туалет и, положи в микроволновку кругетсы, дальше.. - предоставь всё - Господу, Богу Твоему!) Так и поступлю..)
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