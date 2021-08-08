Маркетолог «ВкусВилла» уволился после скандала с ЛГБТ-семьей

Управляющий подразделением контента сети «ВкусВилл» Роман Поляков уволился после скандала, вызванного рекламой с участием ЛГБТ-семьи. Об этом 8 августа рассказала глава этой семьи Юма в интервью «Русской службе Би-би-си».



По ее словам, Поляков ушел по собственному желанию. Кроме того, из «ВкусВилла» уволились еще несколько членов его команды. Юма также рассказала, что в Испании семья все же собирается просить убежища. «Мы постоянно говорили о том, что нам все равно придется уехать, но мы не будем просить убежище, потому что это безумно. Мы учили английский язык, чтобы найти работу за границей. Мы собирались переехать спокойно», — уточнила она.

