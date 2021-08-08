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Маркетолог «ВкусВилла» уволился после скандала с ЛГБТ-семьей

Управляющий подразделением контента сети «ВкусВилл» Роман Поляков уволился после скандала, вызванного рекламой с участием ЛГБТ-семьи. Об этом 8 августа рассказала глава этой семьи Юма в интервью «Русской службе Би-би-си».

По ее словам, Поляков ушел по собственному желанию. Кроме того, из «ВкусВилла» уволились еще несколько членов его команды. Юма также рассказала, что в Испании семья все же собирается просить убежища. «Мы постоянно говорили о том, что нам все равно придется уехать, но мы не будем просить убежище, потому что это безумно. Мы учили английский язык, чтобы найти работу за границей. Мы собирались переехать спокойно», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что семье пришлось уехать после поступления угроз в их адрес.

Компания «ВкусВилл» показала рекламу с участием семьи лесбиянок. «Они очень разные, но каждая особенная и очаровательная!» — такая подпись сопровождала ролик. В соцсетях после этого возникла волна возмущения. Люди начали отказываться от покупок в магазинах, обвинив сеть в «пропаганде ЛГБТ». Позднее «ВкусВилл» удалил публикацию, назвав её ошибкой.

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Комментарии (14)

Avs7153
Уволилось лишь несколько членов, или там были и другие органы?
Athair
Остальным маркетологам на заметку: не используйте в рекламе политику, религию и пиписькины вопросы. :) Огребете не от тех, так от других...
Romul1960
Мне все-равно.. а продукты у них приличные.
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