Чтобы не погасло. Ответы на самые популярные вопросы об оплате газа

Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться







Такие вопросы часто возникают у потребителей, но особенно актуальными они стали в период пандемии. Что делать в самых разных ситуациях, разберем вместе со специалистами «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» — компании-поставщика природного газа на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, Республики Карелия.

1. Хочу перебраться на дачу до холодов. Как избежать лишних начислений за газ? Счетчика в квартире нет, оплачиваю по нормативу. Письменно предупредите компанию-поставщика газа о временном отсутствии: вам могут приостановить начисления на срок до 6 месяцев. Однако, вернувшись в город, обязательно предоставьте документ, подтверждающий проживание в другом месте. Иначе вам доначислят плату за период, который не подтвержден.



Если счетчик в квартире есть, то придется, как обычно, ежемесячно передавать показания — даже при нулевом расходе газа. Запишите последние данные и сообщайте их поставщику до 25 числа каждого месяца в период отсутствия. Это можно сделать дистанционно:

через специальную форму на главной странице сайта peterburgregiongaz.ru ,

в Личном кабинете на том же сайте или в мобильном приложении «Мой газ» (Android, IOS);

(Android, IOS); на круглосуточную автоматизированную горячую линию по номеру (812) 600-01-75 (кроме того, с 15 по 25 число каждого месяца осуществляется дополнительный «ручной» прием показаний операторами);

SMS на номер +7(931)521-97-31 в формате «лицевой счет, пробел, текущие показания»: например, 712345678 3179. Если вы по каким-то причинам не можете передавать показания счетчика даже дистанционно, заранее уведомите об этом компанию-поставщика — вам временно приостановят начисления (а когда вернетесь, тоже нужно будет документально подтвердить проживание в другом месте). Если не сделать этого, то в течение трех месяцев плату за газ вам рассчитают по среднемесячному расходу: столько, сколько вы платите обычно. А с четвертого — уже по нормативам, что намного больше. Возобновить начисления по показаниям приборов вы сможете только после проверки счетчика специалистом компании-поставщика — нужно будет подать заявку на вызов контролера.



Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться







2. Больше года живем за границей в связи с пандемией, квартира закрыта. Раньше при отсутствии в России делали перерасчет по загранпаспорту с отметками об убытии/прибытии в страну. Как поступить сейчас? Хотелось бы ликвидировать накопившийся долг.

Перерасчет сделают только на основании документов, подтверждающих ваше отсутствие по данному адресу. Например, подойдет справка с места фактического проживания, в установленном порядке переведенная на русский язык и заверенная.

3. Я — новый собственник квартиры. Как мне переоформить лицевой счет на газ? Можно ли изменить ФИО плательщика в счете-квитанции, не выходя из дома? Абонент обязан в 5-дневный срок письменно уведомить поставщика о:

смене собственника помещения;

увеличении/уменьшении количества жильцов (в том числе временно);

других изменениях, от которых зависят начисления за газ. Для внесения изменений в карточку лицевого счета вы как новый владелец недвижимости должны предоставить:

документ, подтверждающий собственность (выписку из ЕГРП или свидетельство о государственной регистрации права);

справку о регистрации по форме-9;

характеристику жилого помещения по форме-7 (если квартира коммунальная). Документы приносите в абонентский пункт (список есть на сайте www.peterburgregiongaz.ru). Если хотите уладить все формальности дистанционно, просто отправьте скан-копии всех документов на электронную почту, указанную в квитанции за газ.



Абонентский пункт Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться







Если новый собственник еще не уведомил поставщика газа о приобретении недвижимости, и бывшему владельцу продолжают приходить письма, ему нужно будет предоставить документы, которые подтвердят переход права собственности. Например, договор купли-продажи или дарения.

4. Хочу продать квартиру. Как получить справку об отсутствии задолженности за газ? Для сверки расчетов и получения справки обращайтесь в абонентский пункт поставщика газа. Адрес и электронная почта ближайшего абонентского пункта указаны в квитанции за газ, полный список территориальных офисов размещен на сайте. Если оригинал справки не нужен, можно запросить скан-копию по электронный почте, указанной на квитанции. Файл вам отправят ответным письмом. 5. Не приходят бумажные счета-квитанции. Что делать? Запросите электронную квитанцию через форму на сайте поставщика газа.

6. Вышел из строя газовый счетчик, не могу подать показания. Как быть? Прежде всего, уведомите поставщика газа о поломке прибора учета. С даты получения уведомления о поломке и демонтаже и до даты восстановления работы счетчика плату за газ в течение трех месяцев вам будут начислять по среднемесячному потреблению, потом по нормативам. По вопросу ремонта счетчика можно обратиться в сервисный центр компании-производителя оборудования.



7. Установлен новый газовый счетчик. Как его опломбировать? Пломба нужна не только после установки нового, но и после ремонта существующего прибора учета. Для опломбировки обращайтесь в абонентский пункт поставщика газа или отправьте заявку по электронной почте, указанной на квитанции за газ.

8. Подходит срок очередной поверки прибора учета. Как выполнить поверку? Что будет, если ее пропустить? Поверку счетчика проводят для того, чтобы подтвердить его соответствие метрологическим требованиям — то есть проконтролировать точность измерения расхода газа. В зависимости от типа прибора межповерочный интервал составляет от 5 до 12 лет — смотрите паспорт изделия. Важно: дата очередной поверки исчисляется не от момента установки и фактического начала эксплуатации, а от даты первичной поверки заводом-изготовителем. Или даты предыдущей поверки счетчика: она указана в свидетельстве о поверке.

Если межповерочный интервал счетчика закончился, вы решаете — отдать прибор на поверку или заменить его на новый. Показания «просроченного» счетчика к расчетам не принимаются, и за газ придется платить по нормативам.



Кто имеет право провести поверку, смотрите на сайте поставщика газа. Там есть краткий перечень аккредитованных организаций. Полный список выложен на официальном портале Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации).



Поверка приборов учета Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться







Как провести поверку?

Вызовите мастера из специализированной организации для демонтажа счетчика газа. Специалист выдаст вам акт о снятии прибора учета.

Передайте счетчик на поверку в аккредитованную организацию. Его заберут в лабораторию.

Если поверка подтвердила исправность и точность работы счетчика, поверитель выдаст вам подтверждающий документ.

Вызовите мастера из специализированной организации для установки счетчика на место. После монтажа получите акт об установке прибора учета газа.

Предоставьте все три полученных документа поставщику газа. Не обязательно приносить бумаги в абонентский пункт (список — на сайте). Можно отправить скан-копии на электронную почту, указанную в квитанции за газ. 9. В квартире прописано пятеро, а живет трое. Как сделать так, чтобы расчеты за газ выполнялись по количеству фактически проживающих? Счетчика в квартире нет.

Перерасчет за отсутствующих может быть выполнен только временно и только по подтверждающим документам. Например, справке с места фактического проживания.

10. Оплачивая газ через приложение банка, ошибся на одну цифру в реквизитах. Деньги ушли на чужой счет. Как их вернуть? Напишите заявление о возврате, приложив к нему чек. Подать документы можно в абонентском пункте или дистанционно — по адресу электронной почты, указанному на квитанции за газ.

По всем возникающим вопросам можно обратиться по единому телефону справочной службы для Санкт-Петербурга и Ленобласти: (812) 600-01-91.

Материал подготовлен специально для ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

