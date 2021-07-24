В Сочи в результате выхода реки из берегов погиб человек, еще троих ищут

В районе реки Мацеста в Сочи, которая вышла из берегов из-за сильного ливня, погиб один человек. Об этом 24 июля пишет ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.



Еще трое числятся пропавшими. В ведомстве уточнили, что вся группа находилась в одной машине и, возможно, один из них выбрался и погиб. Его тело обнаружили ниже по реке рано утром.

Как писала «Фонтанка», из-за прошедшего накануне ливня в Сочи река Мацеста вышла из берегов. В Хостинском районе власти включали сирены и предупреждали жителей и гостей о возможной эвакуации из-за непогоды.