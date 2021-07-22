Боевик «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл в главной роли

29 июля в кино начнут показывать «Красотку на взводе», мощный и эффектный боевик с Кейт Бекинсейл в главной роли. Звезда «Другого мира» здесь играет девушку с небольшой особенностью: она не может управлять гневом. Для нее это задача такая трудная, что приходится носить специальный жилет, который в момент вспышек ярости бьет ее током. Но все меняется, когда героиня переживает гибель бойфренда, — она решает жилет спрятать подальше и выпустить своих демонов наружу.
Мало того, что в этом боевике в качестве центрального персонажа выступает хрупкая барышня — его еще и сняла женщина, Таня Уэнкслер (более всего известная по задиристой комедии «Без истерики!»). Так что есть все основания полагать, что нам предстоит увидеть женский взгляд на знакомый и вечно популярный формат.
18+
Иван Чувиляев