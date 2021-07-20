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Илья Стогов проведет от библиотеки иезуитов до бандитского Апраксина двора

Многие считают площадь Островского одним из красивейших ансамблей в историческом центре Петербурга. Писатель, переводчик, теле- и радиоведущий Илья Стогов представит площадь как весьма странное место. Убедимся на пешей экскурсии 24 июля. 18+

Фото: wikipedia.org
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Стогов знает толк в библиотеках — сам пресс-секретарь Института восточных рукописей. Но здание, в котором «хранятся библиотеки разорённых иезуитских монастырей», а также «сокровищница персидских шахов» — в анонсе не называет. Да и остальные этапы пешей экскурсии характеризует намеками: в этом колодце Николаевские гвардейцы нашли обезглавленный труп женщины, а вот тут была изнасилована женщина-милиционер, а неподалеку самый знаменитый грабитель девяностых совершил кражу, на которой и попался. В общем, площадь, прекрасное творение Росси, предстает, мягко говоря, с непривычной стороны. Еще в книге «Буги-вуги-book» почти 10 лет назад Стогов писал: «Странно, что никто в моем городе так и не додумался водить экскурсии по местам самых громких петербургских убийств. Иногда я думаю, что, может быть, этим стоило бы заняться мне». Сейчас в том же ДК Лурье, который организует эту экскурсию Стогова, уже есть свои «криминальные туры». Но писателю есть что добавить.

Начало экскурсии «В одном шаге от Невского: от библиотеки иезуитов до бандитского Апраксина двора» 24 июля в 17:00. Подробности на сайте ДК ЛУрье.

Александра Шеромова

Фото: wikipedia.org

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Комментарии (2)

zorkii
Стогов знает толк .... дальше не стал читать)))
Владислав Гольянов
На Апрашке "тоже россияне!" могут и не понять.
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