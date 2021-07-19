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«Фонтанка» показывает, как закапывают подземную тюрьму под Петербургом

Тяжелая техника закапывает вход в подземную тюрьму во Всеволожском районе Ленобласти.

Изданию 47news днем 19 июля удалось заполучить кадры с работой техники. На записи видно, как грейдер заваливает спуск в тюрьму под домом в коттеджном посёлке «Новый Петербург» землей и буреломом.

47news.ru

Как сообщалось ранее, техника выдвинулась к подземной тюрьме в начале одиннадцатого утра 19 июля, сразу после выхода публикации 47news. По информации издания, оперативно отреагировал Следственный комитет.

Все подробности о тайной тюрьме и о том, кто мог быть её владельцем, читайте в материале «Фонтанки» «От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий».

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Комментарии (22)

265095604
Такие казематы летом 1998-1999 г.довелось постречать в Чиче в Шатойском районе.Поэтому все смешочки и хихиканья про якобы " сьемки" надо заканчивать.Не для этого такой бункер строили.И людей сюдя по всему реально сжигали.Страшно представить параллель 21 век , 2012 год, или когда это строилось? А сколько таких бункеров по стране?
Matraskin
Оперативно, как будто своих прикрывают
michailPotapov
Ежели закапывают значит и Хозяин Объявился. Думаю там снимали очередную серию из Пилы ?
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