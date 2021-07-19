Изданию 47news днем 19 июля удалось заполучить кадры с работой техники. На записи видно, как грейдер заваливает спуск в тюрьму под домом в коттеджном посёлке «Новый Петербург» землей и буреломом.
47news.ru
Как сообщалось ранее, техника выдвинулась к подземной тюрьме в начале одиннадцатого утра 19 июля, сразу после выхода публикации 47news. По информации издания, оперативно отреагировал Следственный комитет.
Все подробности о тайной тюрьме и о том, кто мог быть её владельцем, читайте в материале «Фонтанки» «От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий».