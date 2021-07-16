Петра Мамонова будут отпевать в Донском монастыре

Прощание с актёром и музыкантом Петром Мамоновым пройдёт в субботу, 17 июля. Похороны состоятся в городе Верее в Подмосковье. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову.



«Отпевание будет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 9:30», — рассказала вдова.



Пётр Мамонов умер в Москве на 71-м году жизни, заразившись коронавирусом. Последние дни он находился в ковидном госпитале в Коммунарке на ИВЛ, у него было 87-процентное поражение лёгких.



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