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Петра Мамонова будут отпевать в Донском монастыре

Прощание с актёром и музыкантом Петром Мамоновым пройдёт в субботу, 17 июля. Похороны состоятся в городе Верее в Подмосковье. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову.

«Отпевание будет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 9:30», — рассказала вдова.

Пётр Мамонов умер в Москве на 71-м году жизни, заразившись коронавирусом. Последние дни он находился в ковидном госпитале в Коммунарке на ИВЛ, у него было 87-процентное поражение лёгких.

«Фонтанка» вспоминает, каким был создатель «Звуков Му».

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Комментарии (1)

Rovesnik_Kommunizma
Коммунарка просто приговор - Петр далеко не первый, кого там теряют.
Нашу Алису смогли же вытащить с того света врачи 122-ой, хотя она на много старше Мамонова.
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