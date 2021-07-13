Театр им. Ленсовета выпускает «Бесов»

17 и 18 июля в Театре им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Бесы», постановку ждали еще в декабре прошлого года, но все сложилось только к нынешнему июлю.

Действие шестого и одного из самых политизированных романов Достоевского художник-постановщик Ольга Фарафонова помещает в условное, схематичное пространство, где присутствует минимум бытовых предметов, а наряду с актерами будут задействованы еще и куклы.

Роль молодого помещика Николая Ставрогина, увлекающегося крайними идеями, но сохранившего способность к рефлексии, исполнит Никита Волков. В роли главного идейного вдохновителя местных нигилистов-активистов и ставрогинского искусителя Петра Верховенского на сцену выйдет Иван Батарев. В остальных ролях — Александр Новиков (Степан Верховенский), Ольга Муравицкая (помещица Варвара Ставрогина), Кирилл Нагиев (Федька Каторжный), Илья Дель (Игнат Лебядкин), Маргарита Иванова (Мария Лебядкина).



Режиссер спектакля Алексей Слюсарчук так рассказывает о будущем спектакле: «Что-то происходит. В жизни. В романе. В спектакле. Постепенно человека захватывает неясное темное чувство. Потери себя? Потери смысла? Потери цели? Есть Бог. Он свет и вечность. Есть бес. Он тьма и потеря. Бес предвещает конец, он внутри каждого из нас, он ждет своего часа. Все умирают. Кто-то по своей воле, кто-то по воле случая, кто-то покидает этот свет, подчиняясь обстоятельствам, а кто-то — не примирившись. Человек рождается Божьим велением, пишет Достоевский, но уходит из жизни сообразно тому, во что он верит. Конец непременно будет. Достанет ли сил сопротивляться? Или нужно примириться? Как принять неизбежное? Опираясь на собственные чувства или доверяя ближнему? Как сохранить достоинство, как не подчиниться страху? Как не жить в страхе? Возможно ли это? Как уберечь свою душу? И есть ли она, душа?»

