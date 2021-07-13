В Петербурге воссоздали редкую оперу Беллини

Произведение было написано в 1831 году на сюжет популярной в то время трагедии Александра Суме «Норма, или Детоубийство» и стало бестселлером мировых театральных подмостков. Сюжет повествует о разладе в любовном союзе жрицы друидов Нормы и римского завоевателя Поллиона. Мужчина полюбил другую, и Норма вынашивает план кровавой мести. Она настраивает друидов против Поллиона, но, когда кельты уже готовы казнить ее возлюбленного, Норма решает принести себя в жертву вместо него. В сердце Поллиона вновь возвращается любовь к жрице, и он вместе с ней восходит на костер.

«Всегда актуально то, что связано со страданиями человека. В этой опере, несмотря на наивность подачи материала, заключен огромный драматизм. Здесь человечное становится во главу угла. Поэтому история эта очень непростая, очень сложно запутанная и со страшным концом. Мне кажется, опера "Норма" — очень сегодняшний материал, потому что я не могу сказать, что здесь побеждает доброе начало. Побеждает страдание. Сейчас весь мир испытывает страдания, и мы не можем не откликнуться на это», — отметил Ю. И. Александров .



Сам Беллини считал оперу шедевром и говорил, что если внезапно случится какое-то кораблекрушение, то единственное произведение, которое необходимо будет спасти, — это «Норма».



«В. Беллини — это мелодия. В произведениях композитора, и в «Норме» в том числе, всё посвящено мелодии, она — продолжение души. Очень интересно сегодняшнему зрителю будет поведение Нормы. Героиня абсолютно нелогична, ее чувства и эмоции меняются каждый номер — от любви до гнева, от ненависти до дружбы. В Норме сосредоточено всё, что есть в женщине», — отметил дирижер театра Александр Гойхман.

