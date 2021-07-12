В Кунсткамере покажут большую выставку в честь Миклухо-Маклая

Уникальные экспонаты выставки в Музее антропологии и этнографии расскажут о жизни и работе исследователя и гуманиста, а фотографии из коллекции Маклая можно будет увидеть впервые.

Николай Миклухо-Маклай (1846 — 1888) был первым европейцем, который познакомился с жителями Папуа-Новой Гвинеи. Он прожил недолгую, но энергичную жизнь: в двадцать четыре года уже отправился в первую экспедицию в Новую Гвинею, собрав на нее деньги буквально по крупицам и постоянно доказывая, что тропические острова нужно исследовать (в России тогда это казалось не очевидным). Маклай был против расовых теорий тогда, когда большая часть человечества всерьёз считала чернокожих людей «переходным» видом между обезьяной и человеком. И исследователь стремился максимально задокументировать туземный мир тропиков — понимая, что его вот-вот перекроят «цивилизованные» европейцы.

15 июля, накануне 175-летия Маклая, в Музее антропологии и этнографии откроют выставку в честь исследователя. Там будут его рисунки, причём, как говорят организаторы, некоторые из них сделаны как современные презентации — для иллюстрации лекций. Впервые широкий зритель сможет увидеть фотографии из коллекции Маклая — он покупал снимки, на которых были запечатлены туземцы. Среди них — женщины с детьми, мужчины с оружием, атрибуты туземного быта, которые вскоре исчезли под напором европейской цивилизации. Эти фотографии передала в архив музея племянница Миклухо-Маклая, а выявить этот корпус материалов удалось лишь в 2009 году. Так что выставка — своего рода премьера и повод побольше узнать об учебном. Деятельное любопытство, жажда движения и человеколюбие сделали Маклая идеальным исследователем не только для XIX века.



Выставка «Николай Николаевич Миклухо-Маклай: к 175-летию со дня рождения» пройдёт в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) с 16 июля по 31 октября 2021 года.



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