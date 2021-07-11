Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках образовательного форума «Таврида» в Крыму провел мастер-класс по самообороне. Видео 11 июля публикует Ura.ru.

На ролике видно, как Кириенко вызывает добровольца, а потом, используя несколько бойцовских приёмов, заваливает оппонента на лопатки. Правда, затем он помог противнику подняться. Последний в ответ исполнил нечто вроде реверанса.





РБК напоминает, что Сергей Кириенко увлекается боевыми искусствами, имеет четвертый дан по айкидо. Также среди его увлечений — практическая стрельба, спортивная охота и рыбная ловля. С 2005 года он является сопредседателем Российского союза боевых искусств и президентом Национального совета айкидо России.



Летом 2019 года Кириенко был назначен председателем оргкомитета фестиваля творческих сообществ «Таврида — Арт».

