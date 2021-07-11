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Замглавы администрации президента показал мастер-класс по самообороне. Смотрите, как эффектно Кириенко завалил оппонента

СМИ показали видео мастер-класса по самообороне от Сергея Кириенко

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках образовательного форума «Таврида» в Крыму провел мастер-класс по самообороне. Видео 11 июля публикует Ura.ru.

На ролике видно, как Кириенко вызывает добровольца, а потом, используя несколько бойцовских приёмов, заваливает оппонента на лопатки. Правда, затем он помог противнику подняться. Последний в ответ исполнил нечто вроде реверанса.


РБК напоминает, что Сергей Кириенко увлекается боевыми искусствами, имеет четвертый дан по айкидо. Также среди его увлечений — практическая стрельба, спортивная охота и рыбная ловля. С 2005 года он является сопредседателем Российского союза боевых искусств и президентом Национального совета айкидо России.

Летом 2019 года Кириенко был назначен председателем оргкомитета фестиваля творческих сообществ «Таврида — Арт».

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Комментарии (9)

Danik
У ВВП набрался. Привез с собой случайного человека?
Потом они попадают в Японии на рядового японского мальчика и летят вверх ногами на лопатки!
Выборы скоро! Делами бы занялся!
AlBerkut
Киндер-сюрприз что-то изобразить пытается?
Эх, жалко меня там не было, на нём с огромным удовольствием вспомнил бы молодость 😉
КМС по рукопашке, ну и + пауэрлифтинг с гирями в хобби😎
кто-то страшный
Плавно нападавший и не сопротивляющийся противник это ок.
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