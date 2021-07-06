Диана Вишнёва удивит Петербург современным танцем на фестивале «Context. Diana Vishneva»

Фото: contextfest.com Поделиться Поделиться







IX Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva с 29 августа по 4 октября покажет в Петербурге и Москве самое актуальное из мира российской хореографии, а также спектакли из Испании и Италии.

В этом году фестиваль будет включать международную, российскую, параллельную и кинопрограммы, а также выпуск книги, посвященной современному танцу. Зрителей Context 2021 ждут балеты «Шут» и «Шахерезада» от артистов Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. В главной роли в «Шахерезаде», которую покажут 9–10 сентября в Александринском театре, — Диана Вишнёва.



В рамках международной программы 2 сентября на Новой сцене Александринского театра представят спектакль-лекцию «Двигаясь вместе с Пиной». Посвящение великому немецкому хореографу Пине Бауш от Кристианы Морганти. Испанцы La Veronal и хореограф Маркос Морау покажут футуристическую постановку «Пассионария», посвященную развитию человечества, чувствительности и чувственности.



Фото: contextfest.com Поделиться Поделиться







6 сентября в Государственном Эрмитаже в рамках российской программы состоится премьера «Бумажного человека». Хореограф-постановщик Павел Глухов исследует стадии развития человека как антропологического вида и выходит за рамки привычных представлений о форматах современной хореографии. Линию хореографических работ, созданных вне традиционного сценического пространства, продолжит в «Севкабель Порту» хореограф Нурбек Батулла с междисциплинарным проектом «Эго», в основе которого лежит древнетатарская поэма «История Иосифа».

«Опыт 2020 года подтолкнул нас к тому, чтобы обратиться к новым направлениям и форматам. В своем развитии конкурс молодых хореографов логично пришел к идее нового подхода. Сохраняя в своей основе главное — поддержку российской современной хореографии, — мы хотим помочь хореографам — участникам конкурса прошлых лет, а также танцовщикам, в реализации их новых идей», — говорит о предстоящем форуме художественный руководитель фестиваля Диана Вишнёва.



Фото: contextfest.com Поделиться Поделиться







В рамках Context. Diana Vishneva также состоится вечер современной российской хореографии, где свои работы представят три российских хореографа: Эрнест Нургали, победитель Конкурса молодых хореографов 2020 года, Анна Щеклеина, финалист и участница конкурса 2018 и 2019 годов, и Ольга Лабовкина, победитель конкурса 2017 года. Все постановки созданы специально для фестиваля в соавторстве с российскими и зарубежными композиторами, художниками и сценографами с участием региональных танцевальных компаний из Уфы, Воронежа и Казани соответственно.

В рамках параллельной программы кроме танцевальных мастер-классов от хореографов из России, Испании и США будет работать фотолаборатория израильского фотографа Аскафа Авраама и пройдёт мастер-класс по работе со звуком композитора Фредерик Жарабо. При поддержке фестиваля документального кино Beat Films организована кинопрограмма Context 2021, где будут представлены документальные фильмы и проекты, часть из которых покажут в России впервые.

Подробная программа доступна на сайте фестиваля. 12+



«Фонтанка.ру»

