9 июля — круглый стол «Медицинская помощь в условиях третьей волны COVID-19»

Вопросы:



1. Собираются ли частные медицинские клиники вводить собственные ограничения на прием пациентов, связанные с требованием отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации?



2. Коснется ли негосударственных центров требование властей о сокращении плановой помощи пациентам, не имеющим сертификата о вакцинации от ковид? Смогут ли пациенты без сертификата обращаться за медпомощью в клиники?



3. Какие дополнительные меры вводятся, чтобы обезопасить пациентов в условиях третьей волны от возможного заражения (увеличенный интервал между приемами, использование дополнительных приспособлений для дезинфекции)?

