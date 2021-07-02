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9 июля — круглый стол «Медицинская помощь в условиях третьей волны COVID-19»

Третья волна массового заболевания COVID-19 совпала с активизацией процесса вакцинации от коронавируса. В результате к прежним ограничениям добавились новые, связанные с наличием сертификата о вакцинации. Коснулось это, в том числе, оказания медицинской помощи — в основном, в государственных медучреждениях. Как переживает третью волну частная медицина, как негосударственные клиники могут упростить жизнь пациентам — обсудим на круглом столе.

Вопросы:

1. Собираются ли частные медицинские клиники вводить собственные ограничения на прием пациентов, связанные с требованием отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации?

2. Коснется ли негосударственных центров требование властей о сокращении плановой помощи пациентам, не имеющим сертификата о вакцинации от ковид? Смогут ли пациенты без сертификата обращаться за медпомощью в клиники?

3. Какие дополнительные меры вводятся, чтобы обезопасить пациентов в условиях третьей волны от возможного заражения (увеличенный интервал между приемами, использование дополнительных приспособлений для дезинфекции)?

4. Планируют ли клиники в обязательном порядке вакцинировать своих сотрудников от ковид, чтобы дополнительно обезопасить и пациентов, и, собственно, врачей?

5. Реабилитация пациентов после болезни в условиях третьей волны.

К участию приглашаются представители частных клиник, лабораторий и центры реабилитации.

По результатам круглого стола запланирована публикация на «Доктор Питер» и анонсирование статьи на «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Егорова Ирина, 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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