9 июля — круглый стол «Медицинская помощь в условиях третьей волны COVID-19»

Вопросы:
1. Собираются ли частные медицинские клиники вводить собственные ограничения на прием пациентов, связанные с требованием отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации?
2. Коснется ли негосударственных центров требование властей о сокращении плановой помощи пациентам, не имеющим сертификата о вакцинации от ковид? Смогут ли пациенты без сертификата обращаться за медпомощью в клиники?
3. Какие дополнительные меры вводятся, чтобы обезопасить пациентов в условиях третьей волны от возможного заражения (увеличенный интервал между приемами, использование дополнительных приспособлений для дезинфекции)?
4. Планируют ли клиники в обязательном порядке вакцинировать своих сотрудников от ковид, чтобы дополнительно обезопасить и пациентов, и, собственно, врачей?
5. Реабилитация пациентов после болезни в условиях третьей волны.
К участию приглашаются представители частных клиник, лабораторий и центры реабилитации.
По результатам круглого стола запланирована публикация на «Доктор Питер» и анонсирование статьи на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Егорова Ирина, 8–951–640–88–72