17-летнюю Веронику ищут уже три месяца в Петербурге. СК уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но не теряет надежды найти девочку живой.
На сайте СК Петербурга 30 июня появилось обращение к населению о розыске несовершеннолетней, пропавшей без вести в марте 2021 года. Вероника Даниела Шантора 27 марта этого года поссорилась с мамой в машине. Девочка выскочила из автомобиля у станции метро «Площадь Восстания» и убежала. Больше её никто не видел.
Следственным отделом по Калининскому району было возбуждено дело по статье «Убийство», но поиски Вероники не прекращаются.
Её приметы: худощавое телосложение, рост 185 см, лицо овальное с выраженными скулами, брови темные, густые, глаза раскосые голубого цвета, волосы длинные темно-русые. Девочка была одета в черные штаны, коричневый джемпер, теплую зеленую куртку, на ногах зимние полуботинки.
Главное следственное управление по Санкт-Петербургу обращается ко всем, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Вероники, с просьбой сообщить её по телефонам