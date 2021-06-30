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СК Петербурга просит помощи в поисках девочки, которая в марте выскочила из машины матери после ссоры и пропала

ФОТО: СК ищет девочку, которая пропала три месяца назад после ссоры с матерью

17-летнюю Веронику ищут уже три месяца в Петербурге. СК уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но не теряет надежды найти девочку живой.

На сайте СК Петербурга 30 июня появилось обращение к населению о розыске несовершеннолетней, пропавшей без вести в марте 2021 года. Вероника Даниела Шантора 27 марта этого года поссорилась с мамой в машине. Девочка выскочила из автомобиля у станции метро «Площадь Восстания» и убежала. Больше её никто не видел.

Следственным отделом по Калининскому району было возбуждено дело по статье «Убийство», но поиски Вероники не прекращаются.

Фото: ГСУ СК по Петербургу
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Её приметы: худощавое телосложение, рост 185 см, лицо овальное с выраженными скулами, брови темные, густые, глаза раскосые голубого цвета, волосы длинные темно-русые. Девочка была одета в черные штаны, коричневый джемпер, теплую зеленую куртку, на ногах зимние полуботинки.

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу обращается ко всем, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Вероники, с просьбой сообщить её по телефонам 8 (812) 591–63–42, 8 (812) 570–66–71 либо по телефону 02.

Фото: ГСУ СК по Петербургу

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Комментарии (5)

266126155
на девушку не похожа, больше на женщину...
37492837492
13 апреля лиза алерт сообщило, что поиск завершен, девушка найдена.
Ukumari
20 июня в группе вконтакте ЛизаАлерт сообщили, что она жива и найдена. СК все ищет?
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