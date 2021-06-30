17-летнюю Веронику ищут уже три месяца в Петербурге. СК уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но не теряет надежды найти девочку живой.



На сайте СК Петербурга 30 июня появилось обращение к населению о розыске несовершеннолетней, пропавшей без вести в марте 2021 года. Вероника Даниела Шантора 27 марта этого года поссорилась с мамой в машине. Девочка выскочила из автомобиля у станции метро «Площадь Восстания» и убежала. Больше её никто не видел.



Следственным отделом по Калининскому району было возбуждено дело по статье «Убийство», но поиски Вероники не прекращаются.