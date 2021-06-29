Петербурженка отсудила у УК стоимость квартирного ремонта после потопа. Её залило снизу

Управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» признана нарушителем закона о защите прав потребителя. Суд выиграла петербурженка, вынужденная менять кухню и перестилать линолеум по всей квартире после проблем с канализацией.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 июня, поводом для судебной тяжбы хозяйки квартиры на улице Фёдора Абрамова и УК стал засор стояка на техническом этаже в сентябре прошлого года. Вода со второго этажа поднялась по фановой трубе и хлынула в квартиру.

Ремонту в новостройке досталось. В двух комнатах, прихожей, кухне, ванной и кладовой пришлось снимать линолеум, новый рулон которого также намок и деформировался. Разбух и расслоился кухонный гарнитур, короб из гипсокартона на кухне пришлось демонтировать, чтобы откачать воду.