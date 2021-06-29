Петербурженка отсудила у УК стоимость квартирного ремонта после потопа. Её залило снизу

Управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» признана нарушителем закона о защите прав потребителя. Суд выиграла петербурженка, вынужденная менять кухню и перестилать линолеум по всей квартире после проблем с канализацией.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 июня, поводом для судебной тяжбы хозяйки квартиры на улице Фёдора Абрамова и УК стал засор стояка на техническом этаже в сентябре прошлого года. Вода со второго этажа поднялась по фановой трубе и хлынула в квартиру.
Ремонту в новостройке досталось. В двух комнатах, прихожей, кухне, ванной и кладовой пришлось снимать линолеум, новый рулон которого также намок и деформировался. Разбух и расслоился кухонный гарнитур, короб из гипсокартона на кухне пришлось демонтировать, чтобы откачать воду.
Ремонт потянул более чем на 200 тысяч рублей. Предложение решить вопрос до суда управляющая компания, ответственная за надлежащее содержание и текущее обслуживание общего имущества многоквартирного дома, оставила без ответа.
Женщина в иске потребовала компенсировать материальный ущерб, в том числе услуги оценщика, и моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Выборгский суд удовлетворил иск частично, сократив финансовые претензии за потрёпанные нервы до 15 тысяч рублей. С «Эксплуатации ГС-СПб» взыскали 220 тысяч за ремонт, 36,5 тысячи на сопутствующие расходы и оштрафовали на 50 тысяч рублей.