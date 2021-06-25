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14 июля — круглый стол «Нужны ли квартиры-студии, или Минимализм не против комфорта»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в онлайн- круглом столе представителей строительных компаний, проектировщиков, специалистов по интерьерам, дизайнеров и других экспертов по теме.

В свое время квартиры-студии стали открытием петербургского рынка жилья. Минимальный размер за минимальную сумму позволил решить проблему отдельного жилья многим петербуржцам и жителям Ленобласти.

Однако затем многим стало казаться, что большое количество студий создает излишнюю перенаселенность домов, а сам по себе формат не совсем комфортен для проживания. Поэтому некоторые застройщики отказались от квартир-студий в своих проектах.

В то же время сейчас формируется новая тенденция — большие квартиры студии, которые появляются в ЖК бизнес-класса и рассчитаны на состоятельных, не обремененных семьей покупателей.

О формате студий и о том, какое у него будущее — поговорим на круглом столе

Вопросы для обсуждения:

  • Какова доля квартир-студий в современных домах? Какую долю вы считаете оптимальной?
  • Кто основная аудитория, покупающая квартиры студии? Высока ли среди них доля покупок «под сдачу»?
  • Как трансформируется (и трансформируется ли) формат? Как можно улучшить планировку студий и сделать ее комфортнее?
  • Приведут ли новые условия льготной ипотеки к росту спроса на маленькие квартиры?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

План мероприятий

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