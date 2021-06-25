14 июля — круглый стол «Нужны ли квартиры-студии, или Минимализм не против комфорта»

В свое время квартиры-студии стали открытием петербургского рынка жилья. Минимальный размер за минимальную сумму позволил решить проблему отдельного жилья многим петербуржцам и жителям Ленобласти.
Однако затем многим стало казаться, что большое количество студий создает излишнюю перенаселенность домов, а сам по себе формат не совсем комфортен для проживания. Поэтому некоторые застройщики отказались от квартир-студий в своих проектах.
В то же время сейчас формируется новая тенденция — большие квартиры студии, которые появляются в ЖК бизнес-класса и рассчитаны на состоятельных, не обремененных семьей покупателей.
О формате студий и о том, какое у него будущее — поговорим на круглом столе
Вопросы для обсуждения:
- Какова доля квартир-студий в современных домах? Какую долю вы считаете оптимальной?
- Кто основная аудитория, покупающая квартиры студии? Высока ли среди них доля покупок «под сдачу»?
- Как трансформируется (и трансформируется ли) формат? Как можно улучшить планировку студий и сделать ее комфортнее?
- Приведут ли новые условия льготной ипотеки к росту спроса на маленькие квартиры?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru