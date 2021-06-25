14 июля — круглый стол «Нужны ли квартиры-студии, или Минимализм не против комфорта»

В свое время квартиры-студии стали открытием петербургского рынка жилья. Минимальный размер за минимальную сумму позволил решить проблему отдельного жилья многим петербуржцам и жителям Ленобласти.



Однако затем многим стало казаться, что большое количество студий создает излишнюю перенаселенность домов, а сам по себе формат не совсем комфортен для проживания. Поэтому некоторые застройщики отказались от квартир-студий в своих проектах.



В то же время сейчас формируется новая тенденция — большие квартиры студии, которые появляются в ЖК бизнес-класса и рассчитаны на состоятельных, не обремененных семьей покупателей.

