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28 июля — круглый стол «Перспективы спроса на новостройки: льготная ипотека и другие способы мотивации»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Перспективы спроса на новостройки: льготная ипотека и другие способы мотивации».

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Каковы результаты продаж в первом полугодии?
  • Как отразились/отразятся на спросе изменения в программе льготной ипотеки?
  • Ожидается ли снижение спроса или, скорее, его стабилизация во втором полугодии 2021 года?
  • Совместные акции банков и застройщиков — почему выгодно снижать ставки?
  • Собственные предложения застройщиков — что мотивирует покупателей кроме скидок?

С 1 июля меняется порядок выдачи ипотеки с господдержкой — субсидируемая ставка вырастает до 7%, а максимальная сумма кредита уменьшается до 3 млн рублей. Однако ставки по-прежнему остаются достаточно низкими, плюс сотрудничество банков и застройщиков позволяет предложить еще более выгодные варианты. О том, как застройщики планируют мотивировать покупателей совершать сделки во второй половине 2021 года — поговорим на круглом столе.

Приглашаем представителей строительных компаний, банков, агентств недвижимости и экспертов рынка.

По вопросам участия обращаться:

Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

План мероприятий

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