28 июля — круглый стол «Перспективы спроса на новостройки: льготная ипотека и другие способы мотивации»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каковы результаты продаж в первом полугодии?
- Как отразились/отразятся на спросе изменения в программе льготной ипотеки?
- Ожидается ли снижение спроса или, скорее, его стабилизация во втором полугодии 2021 года?
- Совместные акции банков и застройщиков — почему выгодно снижать ставки?
- Собственные предложения застройщиков — что мотивирует покупателей кроме скидок?
С 1 июля меняется порядок выдачи ипотеки с господдержкой — субсидируемая ставка вырастает до 7%, а максимальная сумма кредита уменьшается до 3 млн рублей. Однако ставки по-прежнему остаются достаточно низкими, плюс сотрудничество банков и застройщиков позволяет предложить еще более выгодные варианты. О том, как застройщики планируют мотивировать покупателей совершать сделки во второй половине 2021 года — поговорим на круглом столе.
Приглашаем представителей строительных компаний, банков, агентств недвижимости и экспертов рынка.
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru