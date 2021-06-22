7 июля — круглый стол «Работа летом: самые востребованные профессии на рынке труда»

Прирост числа вакансий в Петербурге за последний месяц в Петербурге составил 8%, подсчитали в HeadHunter. Хорошая новость для начинающих специалистов и студентов — для них вакансий стало больше на 16%. Работодатели предлагают им чаще всего трудиться в ритейле — продавцами, консультантами, кассирами, менеджерами по работе с клиентами. Также много открыто вакансий в ресторанной и туристической сфере и администрировании. На втором месте по числу вакансий — сфера рабочего персонала, для них открыто более 10 тыс. новых вакансий. В целом, работодатели испытывают большую потребность в работниках во всех сферах, но при этом число активных соискателей не слишком высокое. Кого ищут сегодня работодатели и где можно поработать этим летом — обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:



1) Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда сегодня и почему?



2) Тренды в отраслях, пострадавших от пандемии: общепит, туризм, транспорт?



3) Временная работа на лето — кому нужна молодежь?



4) Подготовка и переподготовка кадров — где быстро получить новую специальность? Как сделать это, не отрываясь от работы?



5) Удаленка — сохраняется ли спрос и предложение на такой формат работы?



К участию приглашаются представители строительных компаний, предприятий общественного питания, туристической сферы, таксопарков, эксперты в области ритейла.

По вопросам участия обращаться:



Юрий Пирожков, +7 (921) 900–75–58, prosto@fontanka.ru